دعاء الشفاء من المرض مستجاب

يعتبر دعاء الشفاء من المرض هو أحد الأدعية التي يحتاجها كل مُسلم عندما يُصيبه المرض، فيلجأ من خلال هذه الأدعية إلى الله تعالى ويسأله أن يمنحه الشفاء والعافية، فهو وحده القادر على إزالة الغم عن الإنسان، وإنَّ الدعاء هو السبيل الذي يتصل به العبد مع ربه ويسأله أن يجمعه مع ضالته وغايته.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أدعية الشفاء للنفس.

دعاء الشفاء من المرض لنفسي

إنَّ الله تعالى هو وحده الشافي المعافي القادر على إزالة المرض عن المريض، وفيما يلي نذكر بعض أدعية الشفاء من المرض لنفس:

الحمد لله الذي لا يُشكر على مكروه سواه، الحمد لله على ما اخذ والحمد لله على ما أعطى، اللهم يا ب العالمين اشقِ مرضي وأزل علَّتي بقدرتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اشفني واشفِ كل مرضى المُسلمين وعافني وعافِ كل مرضى المُسلمين، وأزل الوباء وأرفع البلاء، وأبعد ذلّة المرض والسقم عن كل بلاد المُسلمين يا رب العالمين.

اللهم أسألك بفضل كلماتك التامات، وفضل أسمائك الحُسنى أنت تُزيل مرضي وتشفيني وترد لي صحتي وعافيتي.

اللهم لا شافي إلا أنت ولا معافي إلا أنت، أسألك يا رب العالم أن تشفي بدني وعقلي وقلبي، وتجعلني من الصابرين المُحتسبين.

اللهم يا رب العالمين اللهم أنزل الصبر والسكينة والثبات على قلبي، وأجعل ألمي هذا سبيلًا لتكفير ذنوبي وأخطائي، واشفني بقدرتك يا رحمن يا رحيم.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله في كل وقت وحين، اللهم يا رب العالمين اسكب الراحة في بدني واشف مرضي يا الله.

اللهم عليك توكلت وإليك أنبت، اللهم ثبّت قلبي على دين الإسلام، واجعلني من الصابرين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

دعاء الشفاء والفرج لنفسي

إنَّ الدعاء هو السبيل الأول لزوال الهم وحصول الفرج من أي غم، وفيما يلي نذكر دعاء الفرج والشفاء للنفس:

اللهم يا مقلب الأحوال قلِّب حالي من الأسوء إلى الأفضل، وأنزل السكينة على قلبي والراحة والعافية على بدني يا كريم.

اللهم اشرح صدري ويسر أمري وأحلل عقدة لساني وقني من عذاب النار يا أرحم الراحمين.

اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واحمني من عذاب النار يا أرحم الراحمين.

اللهم أنا عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك، أمري بيدك، اللهم اجعل بداية أمري خير ونهاية أمري خير، وأزل الغم والكرب من طريقي واجعلني من عبادك الصالحين.

ربي يا من أخرجت يونس من بطن الحوت أخرجني من ظلمات الجهل والكرب والغم، وأنر دربي بنورك الذي لا ينطفئ يا ذو الجلال والإكرام.

دعاء المريض لنفسه بالشفاء العاجل

فيما يلي نذكر دعاء المريض لنفسه بالشفاء العاجل مكتوب وقصير:

بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذو الجلال والإكرام، اللهم يا خالقي، أنت أعلم بحالتي وقلّة حيلتي، وضعفي وانكساري، اللهم أسألك يا من شققت البحر لموسى وشققت القمر لمحمد، أن ترد لي عافيتي وصحتي وتزيل المرض والسقم والعلّة عن بدني وعقلي وقلبي، وتنزل الصبر على قلبي، وتجعل مرضي هذا سبيلًا يُقربني منك ومن تقواك يا رب العالمين، اللهم لا تُبق مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا همًّا إلا أزلته، فأنت وحدك القادر يا رب العالمين، بقدرك يا أرحم الراحمين، وصلَّ الله على سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم.

دعاء الشفاء لنفسي في يوم الجمعة

إنَّ يوم الجمعة يوم مُبارك فيه وقت للإجابة لا يردُ فيه داعٍ بإذن الله، وفيما يلي نذكر دعاء الشفاء للنفس في يوم الجمعة:

اللهم يا مُجيب الداعي إذا دعاك أجب دعائي وحقق سؤالي، واجمعني بضالتي، وعافني واشفني واشرح صدري يا رب العالمين.

اللهم في هذا اليوم الكريم المُبارك أسألك أن تُزيل مرضي، وترد عافيتي، وترحمني برحمتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة هذا اشفِ مرضي واجمعني وعافيتي، وامنحني القوة لأقدر على حُسن عبادتك يا رب العالمين.

ربي أسألك أن تجعلني من عبادك الشاكرين الذاكرين، وتشغل لساني وقلبي بُحسن شكرك وذكرك، وتشفني من كل مرضٍ وعلة يا كريم.

اللهم اشفني في من شفيت وعافني في من عافيت وتولني برحمتك وكرمك في من توليت، واصرف عني كل شرٍ قدرته وقضيت، فإنَّك تقضي بالحق ولا يُقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما أعطيت.

دعاء اللهم اشفني

فيما يلي نذكر دعاء قصير جميل لشفاء النفس من المرض والعلّة:

اللهم لك الحمد حتى ترضى لك الحمد حمدًا كثيرًا مباركًا، لك الحمد على سوء حالي ولا يُحمد على مكروه سواك، اللهم اشفني وعافني وتولَّ أمري، وأبعد كل شرٍ عني، وأجعل بداية أمري خير ونهاية أمري خير، وكل أمري خير، ولا تدع علّة ولا مرضًا ولا همًا ولا غمًّا إلا أزلته عني، اللهم أنت الشافي المعافي اشفني يا ربي، اللهم أنت الكريم أكرم علّي بالصحة والعافية، اللهم أنت الرحمن الرحيم، ارحمني وأبعد الألم والأوجاع عني، اللهم أسألك من قدرتك يا من لا قوة تفوق قدرتك أن تجعل الشفاء حليفي وتجعلني من الصابرين الشاكرين، بقدرتك يا أرحم الراحمين، أفضل الصلاة وأتمُّ التسليم على خير خلق الله سيد المرسلين.

دعاء التعب لنفسي

يلجأ الإنسان عند الشعور بالتعب إلى الله تعالى ويسأله أن يُزيل التعب عنه من خلال الدعاء له، وفيما يلي نذكر بعض أدعية التعب للنفس:

اللهم أزل التعب والوهن والضعف عن جسدي وأدم عليَّ الصحة والعافية والقوة.

اللهم يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك، اللهم لك الشكر على نعمة الصحة والعافية، اللهم بارك لي في صحة بدني وعافية سلامة قلبي وعقلي.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الأمر إذا شئت سهلًا، اللهم سهل أمري ويسر دربي وأحلل عقدة لساني، وأبعد التعب والوهن عن بدني.

اللهم يا أرحم الراحمين بقدرتك يا كريم أدم علينا دوام الصحة والعافية، وأيعد عنا المرض والوباء والبلاء والسقم والعلة.

ربي عليك توكلت وإليك أنبت، اللهم أحط قلبي وبدني وقلبي برحمتك ونورك وكرمك يا الله.

آيات الشفاء من القرآن

إنَّ في القرآن الكريم شفاءٌ لكل علّة ومرض، وفيما يلي نذكر بعض آيات الشفاء من القرآن الكريم:

قراءة سورة الفاتحة.

قراءة المعوذتين.

قراءة قوله تعالى في سورة الإسراء: “وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا”.

قراءة قوله تعالى في سورة الشعراء: “وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ“.

قراءة قوله تعالى في سورة فصلت: “وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ”.

قراءة قوله تعالى في سورة يونس: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ”.

أدعية من السنة للشفاء

فيما يلي نذكر بعض أدعية الشفاء المأثورة الواردة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:

كان رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يقول: “ضَعْ يَدَكَ علَى الذي تَأَلَّمَ مِن جَسَدِكَ، وَقُلْ باسْمِ اللهِ ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعُوذُ باللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِن شَرِّ ما أَجِدُ وَأُحَاذِرُ”.

كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعَوِّذُ بَعْضَهُمْ، يَمْسَحُهُ بيَمِينِهِ: “أذْهِبِ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِ أنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا”.

وقد ورد عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- أنَّه كان في مرض الموت ينفث على نفسه بالمعوذات.

أدعية قصيرة للشفاء

فيما يلي نذكر عددًا من الأدعية القصيرة للشفاء بإذن الله تعالى:

غفرانك ربي إني كنت من الظالمين، أرحم عبدك وأزل الذُلة والمرض عنه.

ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أرحمني برحمتك يا رب العالمين.

اللهم أنزل على صدري شفاءً، وعلى بدني عافية وصحَّة واعفُ عني فإنك أنت العفو الكريم.

اللهم أحسن ختامنا وأجعلنا من عبادك الشاكرين الصابرين.

اللهم اشفني وعافني وتولني في من توليت يا من لا يذل من واليت با رب العالمين.

ربي أنت أعلم بحالي وقلّة حيلتي، أكرم علي من كرمك ورحمتك بالشفاء العاجل يا الله.

دعاء الشفاء للمريض

فيما يلي نذكر مجموعة من الأدعية التي يُمكن أن يدعو المُسلم بها لأخية المُسلم المريض بالشفاء والعافية بإذن الله عزَّ وجل:

اللهم اشفِ وعافِ كل مريض، وأبعد الأمراض والأوبئة عن بلاد المُسلمين بقدرتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا تدع مريضًا إلا سفيته ولا همًّا إلا أزلته، وأرحمنا وأحسن ختامنا وقِنا من عذاب النار يا رحمن يا رحيم.

اللهم رب العرش العظيم أسألك يا رب العالمين العفو والعافية والرحمة والصحة لكل مريض.

اللهم يا مُزيل البؤس والبأس أزل الهم والغم والمرض والعلة عن كل مُسلم، وعافِ مريضنا ورده لنا سالمًا مُعافى يا أكرم الأكرمين.

ربي إنَّا نستعين بك وبفضلك ورحمتك أن ترحمنا وترحم مريضنا وتُزيل عنه المرض والألم، وتجعله من الصابرين الشاكرين.