وفيات وإصابات كورونا في غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:37 م
14 ديسمبر 2021
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء 14/12/2021 ، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء  14/12/2021  9:40 صباحا 

اجراء 1160 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 128) اصابة جديدة بفيروس كورونا

تعافي 40 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد  2 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين  188660 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1730 حالة 

اجمالي المتعافين 185261 حالة

اجمالي الوفيات  1669 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 65 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

التطعيمات/

اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة:  1606760 جرعة.

اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 521600 شخص

 

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