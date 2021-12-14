عدنان: نخشى انحراف البوصلة وعلى السلطة مراجعة حساباتها

قال القيادي المحرر الشيخ خضر عدنان، إن ممارسات السلطة مع ذوي الشهداء والأسرى هو انحدار واسفاف وضرب بعرض الحائط لكل الأعراف الوطنية، حيث أننا لم نختلف سابقاً ولن نختلف حتى في ظل هذه المرحلة الخطرة.

ورفض عدنان في تصريحات صحفية، هذا النهج والسلوك الأمني في التعامل مع الأسرى المحررين وتشيع جثامين الشهداء، لافتاً إلى أن الكل رفض هذا المسلك خصوصاً بعد تشييع الأستاذ المهندس وصفي قبها في جنين.

وعبَّر عدنان عن خشيته، أن تؤدي هذه الممارسات إلى انحراف البوصلة، أو حدوث قتل جماعي في إحدى المناسبات كاستقبال أسير محرر أو مراسم تشيع شهيد، مطالباً السلطة أن تعيد حساباتها، وضبط ممارساتها بحق أبناء شعبنا خاصة بعد حادثة مقتل نزار بنات.