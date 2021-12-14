وفد فني ومعدات مصرية تصل القطاع الأيام القادمة وعباس يدخل على الخط ويطلب الوساطة



كشفت مصادر مصرية اليوم الثلاثاء 14/12/2021 ، لـ العربي الجديد أن وفداً فنياً مصرياً سيتوجه إلى غزة، عبر معبر رفح، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتوقيع اتفاقيات مع شركات محلية في قطاع غزة، للبدء في أول المشاريع المصرية المتعلقة بإعادة إعمار القطاع.

وأوضحت المصادر، أن مزيداً من المعدات المصرية ستدخل عبر معبر رفح خلال الفترة المقبلة إلى القطاع، لدعم عمليات الإعمار تحت إشراف مباشر من شركة "أبناء سيناء"، التي تتولى تنسيق الجهود المصرية تحت أعين جهاز المخابرات العامة.

ومن جهة أخرى أكد مصدر لـ" العربي الجديد"، أن مسؤولين مصريين قالوا أيضاً إنهم يُفاجأون من وقت لآخر بتحركات من أطراف المشهد الفلسطيني، بعيداً عن مسار الوساطة المصري، واللجوء إلى أطراف أخرى تتعارض تحركاتها مع التحرك المصري في بعض الأحيان.

واعتبروا أنه بدلاً من الحديث فيما بين الفصائل لإنهاء الانقسام، فإن الجانب المصري فوجئ، على سبيل المثال، بمخاطبة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يطالب بحمل رسالة ووساطة من أجل اتصالات مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، من أجل التفاوض على ترسيم الحدود.

وكشفت المصادر أن عباس، وخلال اتصال جرى أخيراً مع القيادة المصرية، طالب بدور مصري في مفاوضات تجري بشكل مباشر مع الاحتلال، من أجل الحديث في مقترح متعلق بالبدء في عملية ترسيم حدود تكون نواة لتسوية أوسع للصراع.