900 مواطن أمريكي جرى نقلهم من أفغانستان إلى أمريكيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس جو بايدن ساعدت في نقل حوالي 900 مواطن أمريكي ومقيم دائم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب الجيش الأمريكي.

وذكرت الوزارة أن المسؤولين على اتصال بـ"أقل من عشرة مواطنين أمريكيين" لا يزالون في أفغانستان يرغبون في المغادرة ولديهم الوثائق اللازمة للقيام بذلك، دون تقديم جدول زمني بشأن موعد مغادرة هؤلاء الأفراد.

وأفادت بأنها أصدرت أكثر من 8200 طلب تأشيرة هجرة خاص منذ يناير، وأن هؤلاء الأفراد قد تم نقلهم أو يتم نقلهم إلى الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه "في المجموع تم الترحيب بـ74000 أفغاني في الولايات المتحدة".

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي أن ما يقرب من 100 مواطن أمريكي ومقيم دائم شرعي على استعداد لمغادرة كابل.