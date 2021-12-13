عطايا: ما حدث في مخيم "البرج الشمالي" يخدم المشروع الصهيوني ويستهدف صمود شعبنا

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا، أن إطلاق النار على المشيعين في جنازة الشهيد حمزة شاهين يعد سابقة خطيرة، ومحاولة مدروسة لخلق أجواء من الفتنة في المخيمات الفلسطينية.

وقال عطايا في تصريحات متلفزة، اليوم الإثنين، إن " استهداف مخيمات اللجوء الفلسطيني يخدم المشروع الصهيوني، ويستهدف صمود شعبنا"، مبيناً بأن الفصائل الفلسطينية عملت بشكل حثيث لإعادة الهدوء إلى مخيم البرج الشمالي بلبنان، ومعالجة تداعيات الجريمة التي حدثت في المخيم.

وأضاف" حماس كانت على قدر عال من المسؤولية في التعاطي مع جريمة برج الشمالي بلبنان، وعملت على وأد الفتنة في مهدها"، موكداً بأن ما حدث في مخيم "البرج الشمالي" بلبنان جريمة.

وأوضح ممثل الجهاد الإسلامي، أن مشروع متكامل يستهدف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والجريمة التي حدثت في مخيم البرج الشمالي جزء من هذا المشروع، مطالباً بمحاكمة جميع المشاركين في جريمة البرج الشمالي بلبنان.

وأشار إلى أن جريمة البرج الشمالي لن تمر دون عقاب، ولبنان مع أمن مخيمات اللجوء الفلسطيني.

وأمس الأحد 12 ديسمبر 2021، استشهد 4 مواطنين واصيب عدد أخر بجراح مختلفة، خلال تشيَّع جثمان الشهيد "حمزة شاهين" في البرج الشمالي بلبنان.

وأفادت وسائل الاعلام اللبنانية أن الشهداء هم: الشاب محمد طه من مخيم عين الحلوة، الفتى محمد السيد من سكان المخيم، الشاب عمر السهلي من مخيم المية ومية.

يُشار إلى أن الشاب "حمزة شاهين" استشهد خلال الانفجار الذي وقع في البرج الشمالي في لبنان وقد أكدت حركة حماس أن الشهيد أحد عناصرها.

وأوضحت حركة حماس في بيان لها أن سبب الانفجار نتج عن تماس كهربائي في مخزن يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظّفات والمطهّرات والمواد الأولية المخصّصة لمكافحة وباء كورونا.