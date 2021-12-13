طريقة عمل عيش السرايا، تعدّ عيش السرايا من الحلويّات المشهورة والتي يفضّل تناولها الكثير من الناس في العالم العربيّ؛ حيث إنّ هذه الحلوى عُرفت بمذاقها الشهيّ والمحبّب.

عيش السرايا من أشهى الحلويات التي يختلف على أصلها، فالبعض ينسبها إلى بلاد الشام والبعض الآخر يعتبرها من الموروثات العثمانية، لا سيما أن كلمة "سرايا" هي كلمة تركية في الأصل وتعني "القصر الملكي".

وبغض النظر عن أصلها لا يوجد خلاف على أنها من الحلويات الشرقية اللذيذة، ولو أنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، فعيش السرايا عبارة عن مزيج من التوست المحمص والقطر والكريمة والقشدة المزينة بالمكسرات.

طريقة عمل عيش السرايا

المكوّنات

كوبان من الحليب السائل كامل الدسم.

خمس ملاعق كبيرة من النشا.

علبة من القشطة بحجم 250 مليغراماً.

كوب من السكر، ويمكن الزيادة أو التقليل من الكميّة حسب الرغبة. كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد أو ماء الزهر.

باكيت واحد من خبز توست.

كوب من الصنوبر المحمّص للتزيين.

كوب من اللوز المحمّص للتزيين.

كوب من الفستق الحلبي المطحون للتزيين.

كوب من مربّى زهر الليمون.



طريقة عمل عيش السرايا

طريقة التحضير

- سخّني كوب الحليب، وأضيفي إليه النشا المحلول بالكوب الآخر من الحليب البارد، ثمّ أضيفي علبة واحد من القشطة مع التحريك المستمر إلى أن يغلي الخليط المكوّن من الحليب والقشطة والنشا.

- اتركي الخليط على نار هادئة مدّة ثلاث دقائق مع التقليب المستمر حتى يصبح ذا قوام ليّن ومتماسك، ثم اتركي مخلوط القشطة جانباً لاستخدامه في الخطوة الأخيرة.

- سخّني السكر على نار هادئة إلى أن يذوب السكر، ويصبح لونه مائلاً إلى اللون الذهبيّ، ثمّ أضيفي إليه السكر الذهبيّ، والماء، وملعقة عصير الليمون بشكل تدريجي.

- اتركي الخليط المكوّن من السكر والماء وعصير الليمون يغلي، ثمّ أضيفي ماء الزهر والورد إليه، ثمّ احتفظي بالخليط الذي حضرتِه؛ بحيث يبقى دافئاً. قطّعي الحواف البنيّة من خبز التوست، ثمّ أحضري صينيّة، وضعي فيها التوست على نار هادئة، ثمّ ضعي الشراب المكوّن من السكر وماء الزهر وعصير الليمون فوق شرائح التوست الموجودة في الصينيّة، مع الضغط عليها قليلاً إلى أن يتشبّع التوست بالشراب.

واليكم طريقة أخرى من خلال المقطع الفيديو التالي: