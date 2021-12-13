انخفاض ضغط الدم قد لا يكون شائع مثل ارتفاع ضغط الدم، انخفاض ضغط الدم يسبب للشخص عدم توازن، دوخة، كسل، إعياء في الجسم، النعس، عدم الرغبة في الذهاب إلى العمل.

أعراض انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم، لا يستطيع بالقيام بمهامه كما يمكن، الرياضيين دائماً يعانون من انخفاض في ضغط الدم ويسمى انخفاض ضغط حميد، انخفاض الدم بدون أعراض يعتبر جيد.

أسباب انخفاض ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم مؤقت أو عابر بسبب:

الوقوف تحت اشعة الشمس لفترة طويلة

فقد سوائل أو دم

عدم شرب الماء

انخفاض في السكر

بسبب تعب الدورة الشهرية

انخفاض ضغط الدم المرضية بسبب:

هبوط في عمل الغدد الدرقية أو الغدد الكلوية

ضعف في عضلة القلب

نقص في الهرمونات الأساسية الرافعة لضغط الدم

الإسهال

أعراض انخفاض ضغط الدم

قلة التركيز

الشعور بالدوار أو الصداع

الشعور بالغثيان أو القيء

ألم في الصدر يرافقه ضيق في التنفس

الإصابة بعسر البول

التعرض إلى السعال الشديد مع وجود بلغم

تشويش في الرؤية أو فقدانها لفترة قصيرة

الإصابة بالإرهاق والتعب الشديدين

آلام في منطقة الظهر

تصلب الرقبة وصعوبة حركتها

المعاناة من العطش الشديد

فقدان الوعي

شحوب الجلد وبرودة الجسم

علاج انخفاض ضغط الدم

زيادة كمية الملح في الطعام بحدود المعقول، مع الحرص على ألا يتجاوز مدخولك اليومي من الصوديوم 2000 ملغم.

تجنب المشروبات الكحولية

شرب السوائل بكميات مناسبة لتعويض ما يفقده الجسم منها في حالات مثل؛ الجو الحار والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

إعادة النظر في الأدوية التي يتناولها الشخص دون وصفة طبية، واستشارة الطبيب للبحث في احتمالية تسبب إحداها بانخفاض الضغط لديه.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز وتقوية ضخ الدم في الجسم مع تجنب تمارين رفع الأثقال.

تجنب القيام بتغيير سريع ومفاجئ في وضعية الجسم مثل؛ الوقوف فجأة بعد جلوس أو استلقاء، كي لا يصاب بحالة انخفاض ضغط الدم الانتصابي.

تحريك اليدين والقدمين حركات بسيطة أو الجلوس لدقائق معدودة تسبق وقوفه إذا كان في وضعية الاستلقاء.

تجنب التعرض ولفترات طويلة للمياه الساخنة عند الاستحمام أو الجلوس في برك ساخنة ويفضل الاحتفاظ بكرسي في الحمام على سبيل الاحتياط.

يفضل تناول وجبات صغيرة بدل وجبات كبيرة وقليلة لتجنب الإصابة بالدوار بعد تناول الطعام.

الراحة بعد الانتهاء من تناول الوجبة مع تجنب تناول الأدوية الخافضة للضغط قبل الوجبة مباشرة

التقليل من استهلاك الكربوهيدرات.

قم بارتداء الجوارب الضاغطة لأنها تساعد على التقليل من كمية الدم العالق في أسفل القدمين وبالتالي مساعدة الدم على الاستمرار بالتدفق في الجسم بشكل جيد.

الحمضيات

الكبدة

البيض

البقوليات

الزبيب

عصير الجزر

مشروب عرقسوس

عصير الليمون

الأسماك

تناول الأطعمة المالحة

شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين

شرب الماء

مخاطر هبوط الضغط

الدوخة أو الدوار.

الغثيان.

الإغماء.

الجفاف والشعور بالعطش.

قلة التركيز.

الرؤية المشوشة.

جلد بارد و شاحب.

التنفس السريع.

عوامل خطر انخفاض ضغط الدم

يحدث انخفاض ضغط الدم عند الوقوف أو بعد الأكل بصفة رئيسية بين الكبار البالغين أكثر من 65 عامًا. يصيب انخفاض ضغط الدم المتواسط عصبيًا الأطفال والبالغين من الشباب.

بعض الأدوية،قد يتعرض الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة، على سبيل المثال، أدوية ضغط الدم المرتفع مثل حاصرات مستقبلات ألفا، إلى خطر انخفاض ضغط الدم.

هناك أمراض معينة تعرضك أمراض باركنسون والسكري وبعض حالات القلب لخطر أكبر من انخفاض ضغط الدم.

مضاعفات انخفاض ضغط الدم

الدوار

الضعف

الإغماء

خطر الإصابة الناجمة عن السقوط.

ويمكن أن يؤدي الانخفاض الشديد في ضغط الدم إلى حرمان جسمك من الأكسجين الكافي لأداء وظائفه ما يؤدي إلى تلف القلب والدماغ.

انخفاض ضغط الدم وأمراض الكبد

انخفاض ضغط الدم وأمراض الكبد، يوجد هناك ارتباط بين أمراض الكبد وانخفاض ضغط الدم وخاصة بين الاشخاص الكبار في السن، ارتفاع ضغط الدم، قد يؤثر على وظائف الكبد إضافة الى التسبب في فشل وظائف القلب وأزمة قلبية حادة، وفي حال تلف أعصاب الدم فإن ذلك يؤدي إلى نقص في وصول الاوكسجين، وهذا يعني عدم السيطرة على ضغط الدم صعودا أو هبوطا، ما يسبب تضيقا في الشرايين المحيطة بالكبد.

أي تلف بالكبد سينجم عنه عدم القدرة على تصفية الدم وتنظيم السوائل والهرمونات والأملاح في الجسم، وكما أن ذلك يؤدي إلى عدم قدرة الكبد على تنظيم مستوى ضغط الدم.

وخفض ضغط الدم الحاد يعني وصوله إلى مستوى 120 ملم في ميزان الضغط العادي وأن العلاج يتمثل في رفعه إلى 140 ملم، أما مستوى ضغط الدم المثالي يترواح بين 80 و120 ملم وأنه في حال أثر ذلك على الكبد عند الأشخاص الذين كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم فإن العلاج يتمثل في رفع ذلك المستوى بين 90-140 ملم.