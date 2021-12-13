تشهد أسعار الذهب اليوم في فلسطين، اليوم الاثنين 13/12/2021، ارتفاع طفيف في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب اليوم في فلسطين والسوق العربي والعالمي بالعملات العربية والأجنبية، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

أسعار الذهب في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 177.81 شيكل $57.42

سعر الذهب عيار 22 163.00 شيكل $52.63

اسعار الذهب عيار 21 155.59 شيكل $50.24

اسعار الذهب عيار 18 133.36 شيكل $43.06

سعر الذهب عيار 14 103.73 شيكل $33.49

سعر الذهب عيار 12 88.91 شيكل $28.71

اسعار أوقية الذهب 5,530 شيكل $1,786

اسعار جنيه الذهب 1,245 شيكل $401.94

اسعار كيلو الذهب 177,814 شيكل $57,418

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

12 ديسمبر 177.93 155.69 133.45 103.79 88.96

11 ديسمبر 177.91 155.67 133.43 103.78 88.95

10 ديسمبر 177.94 155.70 133.46 103.80 88.97

9 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

8 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69