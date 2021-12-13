الجهاد تُدين تكرار الاعتداءات على مواكب استقبال المحررين من قبل أمن السلطة

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 13/12/2021، تكرار الاعتداءات على مواكب استقبال المحررين من قبل أمن السلطة، مطالبةً بوقفة جادة ومسؤولة من القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات لحماية مبادئ وأعراف العمل الوطني.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن تواصل أجهزة أمن السلطة اعتداءاتها على مواكب استقبال أبطال شعبنا المحررين من سجون الاحتلال الصهيوني، تعدٍّ صارخ وتجاوزٍ فاضح للأعراف الوطنية.

وشجبت حركة الجهاد الإسلامي، بأشد العبارات اعتداء أجهزة أمن السلطة على مسيرتي استقبال الأسيرين المحررين محمد العارف في طولكرم، وعبادة قنيص في بيت لحم.

وشددت الحركة، على أن هذه الأعمال تتنافى مع مبادئ العمل الوطني المجمع عليها، وخذلان كبير لقضية الأسرى بما يمثل استجابة لمطالب الاحتلال التي تمس بالأسرى وحقوقهم والقواعد الوطنية المعمول بها لتكريم وتقدير الأسرى والمحررين.

وطالبت الحركة، بوقفة جادة ومسؤولة من القوى والفصائل والمؤسسات والشخصيات لحماية مبادئ وأعراف العمل الوطني، والضغط الفاعل لكف يد الأجهزة الأمنية، ووقف انتهاكها لحرية العمل السياسي.