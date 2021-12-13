تحالف القوى الفلسطينية يستنكر جريمة مخيم برج الشمالي ويدعو لمحاسبة مرتكبيها

استنكرت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان الجريمة التي حدثت في مخيّم برج الشمالي، والتي أدت إلى استشهاد ثلاثة شبان وإصابة آخرين بجروح مختلفة، وتعتبرها عملا مشبوها يستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان.

ووقالالقوى في بيان لها :" إننا إذ نرفض هذا العمل الإجرامي، نؤكد على ضرورة تسليم مطلقي النار على جنازة الشهيد حمزة شاهين إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة، درءا للفتنة وحقنا للدماء. داعية إلى محاسبة القتلة، حتى ينالوا القصاص العادل.

وتوجه تحالف القوى الفلسطينية في لبنان إلى الإخوة في حركة حماس وأهالي الشهداء، بأحر التعازي والمواساة، ويدعو بالشفاء العاجل للجرحى، وأهاب بشعبنا في المخيمات الذي يواجه العديد من المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته. ويطالب الجميع بتفويت الفرصة على كل المتربصين بشعبنا وقضيتنا.

ودعا البيان اهالي المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان إلى إعلان الحداد العام على أرواح الشهداء يوم الاثنين بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢١.