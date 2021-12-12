الجهاد الإسلامي: استقبال "بينت" من قبل حكام الامارات خيانة لفلسطين 

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد 12/12/2021، بشدة استقبال حكام دولة الامارات العربية المتحدة لرئيس حكومة العدو الصهيوني نفتالي بينت، معتبرةً أن التطبيع والتحالف مع العدو الصهيوني هو خيانة لفلسطين.

وأكدت، أن استقبال "بينت" هو تعزيز لأمن الكيان المجرم ومحاولة لشرعنة وجوده الباطل وغسل الايدي الملطخة بدماء الأطفال والأبرياء من أبناء شعبنا وأمتنا، والسعي لتبرئة القتلة والارهابيين الصهاينة من جرائمهم بحق كل الأمة.

جدير بالذكر، أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينت توجه اليوم، إلى دولة الامارات في زيارة رسمية بدعوة من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد ال نهيان.

وتعتبر هذه أول زيارة علنية يقوم بها رئيس وزراء اسرائيلي للإمارات منذ توقيع اتفاقات ابراهيم.