وفد هندسي مصري  يصل قطاع غزة

وصل مساء اليوم الأحد، وفداً مصريا إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح جنوب القطاع؛ استعدادا للمرحلة الثانية من خطة إعادة الإعمار.

وقال وكيل وزارة الأشغال بغزة، ناجي سرحان، إن زيارة الوفد الهندسي المصري للقطاع تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في إعادة عملية إعمار قطاع غزة، وما دمره الاحتلال في عدوان مايو الماضي".

وأضاف سرحان خلال حديث لـ"فلسطين اليوم"، أن وزارة الأشغال ستناقش مع الوفد المصري كيفية تسريع عملية إعادة الإعمار، والخطوات التالية.

وكانت دولة مصر، قد أعلنت الخميس الماضي، أنها ستطلق يوم الإثنين القادم المرحلة الثانية من خطة إعادة إعمار غزة في احتفال كبير بالقطاع.