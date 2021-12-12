الشقاقي: بيان "أسرى الجهاد" يحمل 3 رسائل مهمة

أكد المتحدث باسم مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى محمد الشقاقي، أن بيان الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي حمل ثلاث رسائل أهمها أن صبر أسرى الحركة بدأ ينفذ إزاء الاعتقال الإداري.

وقال الشقاقي في تصريح لإذاعة "صوت القدس" مساء اليوم الأحد: "إن أبطال الجهاد الإسلامي لن يتركوا الأسير أبو هواش فريسة للجلاد الصهيوني الذي يماطل ويسوف في ملفه"، مشددًا على انتهاء مرحلة ترتيب الصفوف داخل قلاع الأسر وهم مستعدون لمواصلة خطواتهم النضالية والتصعيدية ضد مصلحة السجون".

وأضاف: "رسالة أسرى الجهاد للجميع بأن يتحرك وأن ينهض للمطالبة بالإفراج عن الأسير أبو هواش وإلا سيكون لأسرى الحركة كلمة إزاء هذا الأمر.

وحمل الشقاقي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة جراء المماطلة والتسويف في إبراز التقارير الطبية حول صحة الأسير هشام، مؤكدًا أن الاحتلال يرتكب جريمة كبيرة بعدم نقل الأسير أبو هواش إلى مستشفى مدني وينقله إلى مستشفى سجن الرملة.