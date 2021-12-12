اضبطه الآن: تردد قناة فنون 2022

تردد قناة فنون 2022 يعد أحد الترددات المهمة التي تشهدها محركات البحث على جوجل خلال الأيام الحالية نظرًا لاقتراب موعد عيد الميلاد حيث تعد القناة من القنوات الأبرز التي يبحث عنها المواطنين العرب للاحتفال بهذه المناسبة.

وفي هذه المقالة ننشر لكم عبر وكالة فلسطين اليوم تردد القناة على قمر نايل سات وعرب سات بهدف ضبط التردد ومشاهدة شاشة قناة فنون بجودة عالية.

وتعرض قناة فنون 2022 العديد من المسرحيات الجديدة بشكل يومي، إلى جانب المسرحيات الخليجية والمصرية، وتزايد عدد متابعي القناة بشكل كبير بعد تطور برامجها التي تعرضها من خلال القمر الصناعي نايل سات، إضافة إلى الحجر الصحي المفروض على المواطنين ما أجبرهم على المكوث في البيت وقضاء وقت كبير على التلفاز ومشاهدة قناة فنون وغيرها من القنوات المختلفة على الأقمار الصناعية.

قناة فنون 2022

قناة فنون عبارة عن قناة كويتية تقدم محتوى ساخر وهزلي، وانطلقت القناة الكويتية في عام 2006م، وتقوم بعرض حلقاتها الجديدة من المسلسلات والبرامج والأفلام العربية والانجليزية على مدار الساعة، وأخرى برامج كوميدية، وأسسها الفنان الكويتي الراحل عبد الحسين عبد الرضا، ويديرها في الوقت الحالي مجموعة الوطن الاعلامية.

تردد قناة فنون 2022

التردد: 11843 - القمر: نايل سات - الاستقطاب: أفقي - معامل تصحيح الخطأ: 5/6 - معدل الترميز: 27500