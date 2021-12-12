سرحان يكشف لـ"فلسطين اليوم" تفاصيل زيارة الوفد الهندسي المصري لقطاع غزة

كشف وكيل وزارة الأشغال بغزة، ناجي سرحان، اليوم الأحد 12/12/2021، النقاب عن تفاصيل زيارة الوفد الهندسي المصري إلى قطاع غزة، اليوم.

وقال سرحان لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إن "زيارة الوفد الهندسي للقطاع تأتي في سياق دوري لمناقشة المخططات وأعمال التنفيذ الجارية في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وما دمره الاحتلال في عدوان مايو الماضي".

وأضاف أن وزارة الأشغال ناقشت مع الوفد المصري خلال الزيارات السابقة لغزة كيفية تسريع عملية إعادة الإعمار، والخطوات التالية.

وتوقع سرحان، أن يبدأ المصريون تنفيذ إنشاء المجمعات السكنية الثلاثة (المدرسة الأمريكية شمال غزة، ومنطقة المحاربين القدامى في الكرامة، والزهراء في الوسطى)، والتي أعلنت عنها جمهورية مصر العربية، سابقًا.