بحرية الاحتلال تطلق النار اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الاحد، النار باتجاه مراكب الصيادين في عرض البحر قبالة منطقة السودانية شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة "فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن بحرية الاحتلال أطلقت النار بكثافة اتجاه مراكب الصيادين في بحر السودانية، مشيرًا إلى أن الاعتداء "الإسرائيلي" لم يسفر عن وقوع "إصابات".

وقال المراسل: إن "الصيادين اضطروا للانسحاب إلى الشاطئ خشية من تعرض حياتهم لخطر للخطر، بفعل اعتداءات زوارق الاحتلال".

يُشار إلى أن اعتداءات بحرية الاحتلال اتجاه الصيادين في عرض بحر قطاع غزة تزايدت في الآونة الأخيرة، ما أسفرت عن وقوع إصابات واعتقال صيادين ومصادرة مراكبهم اتجاه الداخل المحتل.