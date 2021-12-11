مواجهات في بيتا شرق نابلس خلال فعاليات "الإرباك الليلي"

اندلعت مواجهات مساء اليوم السبت، بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال قرب مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس خلال فعاليات الإرباك الليلي.

وقالت مصادر محلية:" إن الشبان قاموا بإشعال إطارات مطاطية عند مدخل "بيتا"، وإيقاد المشاعل وتسليط أشعة الليزر باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواجدت على الشارع الرئيس؛ إيذانا بانطلاق الفعاليات".

وكان قد أعلن النشطاء عن تنظيم فعاليات الإرباك الليلي هذه الليلة عند مدخل البلدة بدلاً من جبل صبيح، وذلك في إطار الرد على استشهاد الشاب جميل أبو عياش برصاص الاحتلال أمس الجمعة.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.

ومنذ تلك الأحداث ارتقى 8 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال وقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.

ويُشار إلى أنه يواصل أهالي بيتا وحرّاس الجبل منذ حوالي نصف العام فعاليات الإرباك الليلي بمشاهد وأصوات أضحت علامة فارقة وشارة نصر لأهالي القرية في معركتهم لاسترداد جبل صبيح، الذي أقام عليه الاحتلال بؤرة استيطانية قبل شهور.