"إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة قبل تنفيذ هجومين ضد إيران

ذكرت مصادر أمريكية، مساء اليوم السسبت، "إسرائيل" أبلغت الولايات المتحدة بالعديد من التطورات، قبل تنفيذها هجومين على إيران خلال الشهور الأخيرة.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية :" أنّ "إسرائيل“ أطلعت الولايات المتحدة على آخر المستجدات قبل تنفيذها هجومين ضد ايران خلال الشهور الأخيرة”.

وقالت المصادر، "إن الهجومين كان أحدهما في يونيوالماضي، ضد مصنع لأجهزة الطرد المركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم، والآخر في سبتمبر الماضي ضد قاعدة صواريخ تابعة للحرس الثوري الإيراني”.

وأكدت المصادر، أن الإدارة الأمريكية ترى أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" الحالي نفتالي بينيت أكثر شفافية من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو فيما يخص الملف الإيراني”.

وتجري حكومة الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اتصالات ومشاورات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حول الملف النووي الإيراني.

ويُشار إلى أنه كانت المفاوضات الدولية مع إيران حول برنامجها النووي، قد استؤنفت الشهر الماضي في فيينا، إلا أن "إسرائيل" تحاول الضغط على المجتمع الدولي لعدم تقديم تنازلات لإيران في مفاوضات فيينا.