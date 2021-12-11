برشلونة يجهز هدية جديدة لتشافي

يعاني برشلونة بقوة اقتصاديا منذ بداية الموسم، لذا فشلت الإدارة في دعم الفريق بلاعبين مميزين خلال الصيف الماضي، وتأمل في إصلاح الوضع بالميركاتو الشتوي المقبل.



وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة بالكاد يستطيع إبرام صفقة واحدة فقط في الشتاء، إلى جانب التوقيع مع الظهير البرازيلي داني ألفيس.



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة تجهز مفاجأة سعيدة لتشافي في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث اقترب النادي الكتالوني كثيرًا من التوقيع مع فيران توريس، نجم مانشستر سيتي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة ستمنح تشافي صفقة أخرى بجانب توريس في الشتاء، بشرط التخلي عن اللاعبين غير المرغوب في بقائهم مع الفريق، سواء عن طريق البيع أو الإعارة أو فسخ العقد.



وأوضحت أن برشلونة سيبدأ الإعلان عن المغادرين يوم 21 ديسمبر/كانون أول الجاري، عقب خوض مباراة إشبيلية المؤجلة من الأسبوع الرابع في الليجا.