 إصابة خطيرة خلال المواجهات مع الاحتلال في جبل صبيح

افادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة إثر إصابته برصاصة بالرأس خلال التصدي لقوات الاحتلال في منطقة جبل صبيح بنابلس,.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل، "إن الشاب أصيب بالرصاص الحي في رأسه، ووصفت إصابته بالخطيرة، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى".

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي منطقة جبل صبيح.

وويُشار إلى أنه منذ تلك الأحداث ارتقى 8 شهداء وأصيب المئات واعتقل العشرات في محاولة من الاحتلال وقف الفعاليات ولا سيما فعاليات الإرباك الليلي.

الجدير ذكره أنه يواصل أهالي بيتا وحرّاس الجبل منذ حوالي نصف العام فعاليات الإرباك الليلي بمشاهد وأصوات أضحت علامة فارقة وشارة نصر لأهالي القرية في معركتهم لاسترداد جبل صبيح، الذي أقام عليه الاحتلال بؤرة استيطانية قبل شهور.