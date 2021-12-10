جيرارد يقود فريق أستون فيلا ضد فريقه السابق ليفربول

عاد مدرب ليفربول السابق الانجليزي ستيفن جيرارد، لقيادة فريق أستون فيلا غدا على ملعب "انفيلد"، لمواجهة الفريق الذي ترعرع فيه ليفربول، وذلك ضمن المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي.

وكان حقق قائد جيرارد، بداية موفقة جدا كمدرب لأستون فيلا، بقيادته إلى الفوز بثلاث من أربع مباريات منذ أن خلف دين سميث في قيادة الفريق، إلا أنه يواجه حالياً امتحانا صعبا في مواجهة فريقه السابق.

ويُشار إلى أنه صعد فريق بأستون فيلا إلى المركز العاشر بعد الفوز على برايتون، كريستال بالاس، وليستر سيتي، مقابل الخسارة بصعوبة 1-2 أمام المتصدر الحالي مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي يتقدم في صدارة الترتيب بفارق نقطة واحدة فقط عن ليفربول.

من جانبه قال جيرارد: "من المؤكد أنني لن أجعل نفسي محور المباراة".

جدير ذكره أنه يدرك جيرارد بأن المهمة لن تكون سهلة ضد فريق يعتبر من الأفضل في أوروبا حاليا، بقيادة هجوم قوي بالاضافة للمهاجم المصري محمد صلاح، ومدربه الفذ يورغن كلوب.