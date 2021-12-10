ننشر لكم الآن عبر موقع فلسطين اليوم تردد قناة الفجر الجزائرية 2022 التي تعد من أكثر القنوات بحثًا خلال الفترة الحالية لمتابعة كرة القدم العربية والأوروبية اضافة الى بعض المسلسلات التركية المترجمة.

تعرض القناة مسلسلات تركية مهمة وعدة مثل مسلسل المؤسس عثمان ومسلسل نهضة السلاجقة اضافة لمسلسلات اخرى تاريخية.

وفي الوقت ذاته تعرض القناة العديد من مباريات كرة القدم العالمية مثل مباريات الدوري الاسباني والدوري الانجليزي والدوري الألماني والفرنسي اضافة إلى مباريات دوري ابطال أوروبا وكأس العرب 2021.

برامج القناة

أولاً: تعرض قناة الفجر الجزائرية أفضل المسلسلات التركية والأعمال الدرامية الشيقة.

ثانيًا: برنامج كاميرا كاشي الذي تابعه مشاهدون كثر لما تحتويه من حلقات رائعة.

ثالثًا: برنامج الشهير الغاز من الجزائر الذي لاقى كثير من الشهرة والنجاح.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2022

القمر الصناعي : نايل سات - التردد : 12034 - معدل الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي - معدل تصحيح الخطأ : 4/3 - الجودة HD

القمر الصناعي : نايل سات - التردد : 10922 - معدل الترميز : 27500 - الاستقطاب : أفقي - معدل تصحيح الخطأ : 4/3 - الجودة HD