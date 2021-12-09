الاحتلال يقرر وقف اقتحاماته للضفة الغربية لمدة يومين لهذا السبب

أفاد موقع "والا" العبري، مساء اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال قرر حظر أي نشاط عملياتي في مناطق السلطة الفلسطينية اعتباراً من صباح غد الجمعة وحتى صباح الأحد.

وأضاف أن هذا القرار جاء من أجل عدم تعطيل الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.

وبحسب التوجيه فإن أي "أمر اعتقال عاجل" يجب أن يصادق عليه قائد فرقة

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن المدة القانونية للدعاية الانتخابية في الانتخابات المحلية 2021 تنتهي مساء اليوم الخميس.

وأوضحت اللجنة بأنه يُمنع على القوائم ومرشحيها ممارسة الدعاية اعتباراً من الساعة 12 من فجر يوم الجمعة 10/12/2021، أي قبل بدء الاقتراع بـ 24 ساعة، طبقاً لقانون الانتخابات والجدول الزمني المعلن مسبقاً.

ودعت اللجنة كافة القوائم والمرشحين ووسائل الإعلام والصحفيين والمواطنين إلى الامتناع عن نشر أي مادة دعائية تخص الانتخابات بعد هذا الموعد، لأن ذلك يعتبر مخالفاً لأحكام الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات، ويعرض ممارسه للمساءلة القانونية، مشددة على منع الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها في يوم الاقتراع.

ويجري الاقتراع للانتخابات المحلية 2021 "المرحلة الأولى" يوم السبت القادم 11/12/2021، في 154 هيئة محلية بالضفة الغربية.