الجامعة العربية الأمريكية تقرر فصل جميع الطلبة اللذين لهم علاقة بقتل الطالب خليلية

أصدرت الجامعة الأمريكية في جنين، بيانا للرأي العام، عقب مقتل الطالب مهران خليلية أمام حرمها الجامعي.

واكدت الجامعة انها تتابع بمسؤولية كاملة مجريات التحقيق، مطالبة الجهات الرسمية بإنزال أقصى العقوبات بحق من يثبت تورطه بهذا الجرم.

وقررت إدارة الجامعة ما يلي:

1. فصل جميع الطلبة الذين لهم علاقة بالحدث المؤسف والمستهجن والذي حصل منذ مساء يوم الخميس الماضي وحتى يوم وقوع الجريمة، فصلاً نهائياً، وسيتم تعميم الأسماء على كافة الجامعات الفلسطينية تطبيقاً لقرار مجلس التعليم العالي.

2. تشديد الإجراءات الأمنية داخل حرم الجامعة، ولن يسمح للزوار دخولها، وعلى الطالب إبراز الهوية الجامعية عند الدخول للجامعة، وسيتم تأمين محيط الجامعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

3. تجميد كافة الأطر الطلابية وعدم القيام بأية أنشطة داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر.

4.تعمل إدارة الجامعة على توفير كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلبة من أجل استئناف الدوام الوجاهي في الجامعة، وسيتم الإعلان عن آلية الدوام أولا بأول، والإجراءات المتبعة لذلك.

5. يبدأ دوام الإداريين في الجامعة من صباح الأحد القادم الموافق 12/12/2021 واستئناف التدريب العملي، ابتداء من السبت القادم الموافق 11/12/2021.