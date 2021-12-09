في ذكرى انتفاضة الحجارة

الشيخ السعدي: الانتفاضة شكَّلت إلهاماً للبطولات اللاحقة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:35 م
09 ديسمبر 2021
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قال الشيخ بسام السعدي القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي في الذكرى الرابعة والثلاثين لانتفاضة الحجارة 1987، اليوم الخميس، "إن الانتفاضة حطمت حاجز الخوف عند أبناء الشعب الفلسطيني البطل الذي سطر تاريخاً طويلاً من الجهاد والمقاومة حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات".

وأضاف الشيخ السعدي، في تصريحات خاصة، "أن اشعال الانتفاضة شكّل مصدر إلهام للانتفاضات والهبات الجماهيرية اللاحقة، مشيراً إلى أنها كانت عنواناً لثورة شعبنا المجاهد ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب".

واعتبر، أن الانتفاضة رفعت الروح المعنوية لأبناء شعبنا وأمتنا وصنعت أجيالاً ثورية ومبدعة اخترقت الإجراءات الأمنية للعدو، مشيداً بما قدمه أبناء شعبنا الثائر من دماء وأرواح وتضحيات في سبيل الله ومن أجل القدس والمقدسات.

#الشيخ السعدي #ذكرى الانتفاضة

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