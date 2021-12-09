أدعية مستجابة للاختبارات

يحتاج الطلاب في أوقات الامتحانات إلى دعاء الاختبارات التي تجعلهم يشعرون بالهدوء والاطمئنان في هذه اللحظات التي تحتاج للتركيز حتى يتمكن الطالب من الإجابة على جميع الأسئلة ليحقق النجاح والتفوق، حيث تعتبر أوقات الامتحانات في نهاية العام الدراسي من اللحظات المهمة التي تحدد مصير الشخص وترسم مستقبله، لذا يحتاج الطالب الى ادعية الاختبارات ليدعو إلى الله ليكون معه ويوفقه للصواب.

دعاء الاختبارات

يعتبر الدعاء من أهم العبادات التي يمكن لن يقوم بها المسلم بسهولة ليتقرب من الله عز وجل ويطلب منه العون والمساعدة، خاصة في أوقات الشدة والكرب، وتعتبر أوقات الامتحانات من الأوقات التي يحتاج فيه المسلم للدعاء، وعلى الرغم من عدم وجود أدعية منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مخصصة للدعاء وقت الاختبارات، لكن تتردد الكثير من الأدعية لتيسير الأمور يستحب أن يقولها المسلم في وقت الشدة، وأهم ما يميز دعاء الاختبارات ما يلي:

• الأدعية التي يتم استخدامها وقت الامتحانات هي عبارات تم تداولها عن الرسول والكريم والصحابة بهدف تسهيل الصعاب وتفريج الكرب والشدة.

• المسلم يمكنه الدعاء في كل وقت خاصة وقت الشدة والأزمة.

• المسلم يمكنه الدعاء بهذه الأدعية في أى مكان.

• المسلم يمكنه استخدام أي صيغة أو مفردات للدعاء، فلا توجد شروط لتقربه من ربه.

• ادعية الاختبارات تساعد على تسهيل الصعاب وتيسير الإجابة.

• الأدعية وقت الامتحانات تقلل التوتر وتدخل الطمأنينة في قلب الطالب.

• ادعية الاختبارات تقرب الطالب من الله وتشعره بالأمان وأن الله معه.

• أدعية الامتحانات تساعد الطالب على الهدوء والتخلص من القلق.

• دعاء الإختبارات يساعد على استرجاع المعلومات والتذكر.

• الدعاء في الاختبارات يساعد على إزالة الرهبة وتقلل الشعور بالخوف من الامتحان.

• الأدعية تساعد الطالب على الاسترسال في كتابة الإجابات لأنها تساعد على الهدوء والتركيز.

• الأدعية تجعل الطالب يشعر أن الله ييسر له أموره فتزداد ثقته في ربه وفي نفسه وفي نجاحه بعون اله وقدرته.

• الدعاء يساعد على علاج النسيان وينشط المخ ويسهل الصعاب.

• الأدعية تعلم الطالب منذ الطفولة التوكل على الله والاعتماد عليه والاستعانة به دون سواه.

• دعاء الإختبارات يجب الحرص عليه حتى يبارك الله للطالب في عمله ومجهوده ويكتب له النجاح.

ادعية الاختبارات

عندما يبدأ الطالب في استذكار دروسه يجب عليه أن يحفظ ادعية الاختبارات ويرددها كثيرا لتكون خير مساعد له في مذاكرته وتعينه على مواصلة عمله وتمنحه الطاقة الإيجابية اللازمة لإكمال مهمته بنجاح وقد تم تجميع مجموعة من الأدعية التي اتفق الفقهاء على نفعها للطلاب أوقات المذاكرة والامتحانات، من أهمها:

دعاء المذاكرة

يبدأ الطالب المذاكرة وقلبه عامر بالإيمان وعقله مليء بالإصرار على تحقيق النجاح والتفوق وكله أمل في مستقبل جميل يحقق في طموحاته، ومن المستحب عند بداية المذاكرة قول هذا الدعاء:

” اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقريبن، اللهم أجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا أرحم الراحمين.”

دعاء بعد المذاكرة

بعد أن ينتهي الطالب من مراجعة كافة الدروس والمعلومات ليلة الامتحان، فإنه يحتاج إلى دعاء للشعور بالأمان وأن جميع ما ذاكره في حفظ الرحمن، وهذا الدعاء يقال بعد الانتهاء من الاستذكار:

” اللهم إني استودعك ما قرأت وما حفظت وما فهمت، وما تعلمت فرده إليّ عند حاجتي إليه يا أرحم الراحمين.”

دعاء دخول الاختبار

عندما يدخل الطالب لمكان إجراء الاختبارات فإنه يشعر بالقلق والخوف ويحتاج لدعاء يهدئ من مشاعره، ويستحب أن يقول الدعاء التالي:

” اللهم ادخلنى مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا.”

دعاء استلام ورقة الاختبار

ندما يتسلم الطالب ورقة الامتحان فإن قلبه يشعر بالرجفة والخوف، يحتاج إلى ما يهديء من روعه ويطمئنه، ويستحب هذا الدعاء في هذه اللحظة:

” يا حي يا قويم، برحمتك أستغيث، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي.”

دعاء بداية الاختبار

“رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إن شئت الصعب سهلا وأنت أرحم الراحمين.”

دعاء تعسر الاجابة

إذا واجه الطالب صعوبة في فهم أي جزء أثناء المذاكرة أو صعب عليه إجابة سؤال في الاختبار فهو يحتاج إلى دعم من الله عز وجل حتى يسهل له الصعاب.

• يستحب هذا الدعاء عند الأسئلة الصعبة: ” اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن إن شئت سهلاً.”

•ويمكن ترديد هذا الدعاء لتسهيل الصعب أيضا:

” اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا، اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا برحمتك وأسرارنا بطاعتك يا أرحم الراحمين.

” الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، إن يمسني الضر وأنت أرحم الراحمين.”

دعاء الاختبارات للتيسير

لحظة الامتحان من الأوقات الحرجة، فيها يكون الطالب أمام مجموعة من الأسئلة المطلوب الإجابة عليها في وقت محدود، وتحتاج منه للهدوء والتركيز والاستيعاب والاستعانة بالله ليحقق مطلبه ومبتغاه.

وهذه الأدعية تعين الطالب بإذن الله على الحفظ والتذكر وقت الامتحان:

دعاء الاختبارات عند النسيان

أحياناً يتسبب التوتر والخوف من الامتحان في نسيان المعلومات وتضاربها في العقول، ويشعر الطالب أنه نسى كل شيء وأنه لا يستطيع الإجابة، في هذه اللحظة الصعبة يجب أن يكثر الطالب من الاستغفار وترديد هذا الدعاء:

” اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه، اجمع بيني وبين ضالتي بطاعتك يا أرحم الراحمين.”

دعاء أثناء الامتحان

خلال وقت الامتحان يجب أن يذكر الطالب الله ويتوكل عليه ويستعين به حتى يقف معه ويساعده، ومن الأدعية المستحب ترديدها أثناء الامتحان:

” اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك، اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا، اللهم اجعل الصعب لي سهلا، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة إلا بالله.”

دعاء الاختبارات للتوفيق

عندما يتوجه الطالب لأداء الامتحان فهو يرجو ويتمنى من الله التوفيق والنجاح، يحتاج لتحقيق درجات عالية تساعده على استكمال طريق النجاح، وحتى يتحقق ذلك يجب أن يدعي الله ويتوسل إليه يطلب منه أن يوفقه، ومن هذه الأدعية:

• عندما يبدأ الطالب في الإجابة يمكنه ترديد هذا الدعاء:

” اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك،

اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلاً، اللهم أجعل الصعب لي سهلاً، اللهم ذكري منه ما نسيت، لا حول ولا قوة إلا بالله.

دعاء التخلص من القلق

القلق من المشاعر الطبيعية التي تلازم الإنسان أوقات الشدة والامتحانات،

لكن إذا زاد عند الحد الطبيعي، فإنه يتحول لمشكلة نفسية ويستعان بالدعاء التالي لتقليل القلق والتوتر لحظة الامتحان:

• الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله،

اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين.

• اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم.

• اللهم افتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم أجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

• اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري لك، لا ملجأ ولا منجي إلا إليك، اللهم افتح عيّ فتوح عبادك العارفين.

• اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا.”

خلاصة القول أن دعاء الإختبارات من الأمور المهمة التي يجب أن تلازم الطلاب أوقات الامتحانات لتعينهم وتساعدهم على اجتياز الاختبار والحصول على التفوق والنجاح وأعلى الدرجات.