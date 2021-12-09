محمد الشناوي في أزمة كبيرة

فوجئ حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي بقرار قضائي صادر من محكمة الاستئناف بالحجز على ممتلكاته نظير سداد مليون و650 ألف جنيه لوكيل أعماله السابق وليد عبد الهادي.

ويشارك محمد الشناوي (32 عاما) مع منتخب مصر في النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد الشناوي تلقى اتصالا من أسرته صباح الأربعاء بقدوم محضر إلى منزله للحجز على ممتلكات منزله في منطقة التجمع الخامس بسبب الغرامة المالية لصالح وكيل أعماله والمقررة بمليون و600 ألف جنيه.

وكشف وليد عبد الهادي لصحيفة "اليوم السابع" المصرية أنه كان وكيل أعمال الشناوي وقت انتقاله من بتروجيت إلى الأهلي عام 2016 ووقع عقدا مدته 5 سنوات بقيمة 16 مليون جنيه، ويحق له الحصول على نسبة عمولة بقيمة 10 بالمئة، أي ما يعادل 1.6 مليون جنيه، إضافة إلى 50 ألف جنيه قيمة الشرط الجزائي.

وتابع عبد الهادي أنه حصل على حكم نهائي بعد الاستئناف بأحقيته في الحصول على مليون و650 ألف ودفعت التكاليف اللازمة لتنفيذ الحكم وبالفعل انتقل المحضر إلى فيلا الشناوي للحجز على ممتلكاته الخاصة تنفيذا للحكم الصادر لصالحي.

من جانبه، نفى محمد واصل، محامي محمد الشناوي وجود أي حكم نهائي بالحجز على أي ممتلكات تخص موكله.

وقال في تصريحات لموقع "مصراوي": "الحكم الذي يتردد ليس نهائيا، وقمنا بإيداع المبلغ المستحق على الشناوي لدى المحكمة ونسير في كافة الإجراءات".

وأضاف: "نحترم أحكام القضاء ونثق بنزاهته ونسير طبقا لإجراءاته، نحتفظ بحقوقنا في اتخاذ ما يلزم تجاه ما نتعرض له من تشهير".

وأكد المحامي واصل أنه لا يوجد أي شيء يفيد بإثبات الحكم على أي ممتلكات تخص الشناوي، والقضية لا تزال متداولة.