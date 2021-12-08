شرطة الاحتلال تغلق كافة المداخل لحي الشيخ جراح

اغلقت شرطة الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء، مداهل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن عناصر شرطة الاحتلال قامت بإغلاق المداخل والشوارع المؤدية لحي الشيخ جراح، تهميد لانطلاق مسيرة "استفزازية للمستوطنين" في شوارع الحي، أعلن عن تنظيمها صباح اليوم.

وأوضحت، أن شرطة الاحتلال التي تنتشر بشكل كبير في الحي تتمركز عند مداخل حي الشيخ جراح بالقدس، وتدقق بهويات المتواجدين داخل خيمة الاعتصام، وتخرج من هم ليس من سكان الحي.

وصباح اليوم، أُصيبت مستوطنة بجراح خطيرة اليوم الأربعاء 8/12/2021، في عملية طعن في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفادت قناة كان العبرية، أن المستوطنة أصيبت بجروح خطيرة، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وفي التفاصيل، أفادت المصادر أن المستوطنة المصابة تبلغ من العمر (30 عاماً) حالتها حرجة، فيما تجري الشرطة "الإسرائيلية" البحث عن المنفذ.

فيما تشير المصادر إلى أن هناك شكوك "إسرائيلية"، أن فتاة فلسطينية نفذت العملية، وأن فتاة "15 عامًا" هي من نفذت العملية.

من جهته، أفاد إعلام الأسرى، أن الفتاة المعتقلة بزعم تنفيذ عملية الطعن بالقدس هي نفوز جاد عارف حماد، من عائلة حماد المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح.