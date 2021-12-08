ترتيب هدافي كأس العرب

-في ما يلي ترتيب الهدافين في كأس العرب 2021 لكرة القدم المقامة في قطر:

ثلاثة أهداف: التونسي سيف الدين الجزيري

هدفان: الجزائري بغداد بونجاح والتونسي فراس بالعربي، والمغربيان عبد الاله الحافيظي وبدر بانون، الأردني يزن النعيمات، العماني خالد الهاجري، والقطري أكرم عفيف.

هدف: الجزائريون جمال بن العمري، وياسين براهيمي، والطيب مزياني، وهلال العربي سوداني، ومحمد توقاي، والمغربيون محمد الشيبي، ويحيى جبران، ومحمد الناهيري، وسفيان رحيمي وكريم البركاوي، والمصريون حسين فيصل، ومحمد مجدي “أفشة”، ومحمود حمدي “الونش”، وأحمد رفعت، ومحمد شريف، وأحمد سيد “زيزو”، وعمرو السولية، والسوريون محمد عنز وورد السلامة وأوليفر كاسكاو ومحمود البحر، والإماراتيون كايو كانيدو وخليل الحمادي وعلي صالح، والعمانيون صلاح اليحيائي وأرشد العلوي وربيع العلوي، والقطريون عبد العزيز حاتم وحسن الهيدوس والمعز علي، والعراقي حسن عبد الكريم، والموريتانيون مولاي أحمد خليل “بسام” ومحمد سويد وحمية الطنجي، والفلسطينيان محمد باسم رشيد وتامر صيام، والسعودي عبدالله الحمدان، والتونسي يوسف المساكني، والأردنيون بهاء عبد الرحمن وحمزة الدردور ومجمود المرضي.

هدف في مرمى فريقه: السعودي خليفة الدوسري (لمصلحة الأردن)، العماني فهمي سعيد دوربين (لمصلحة قطر)، والسوداني علي أبو عشرين (لمصلحة لبنان).