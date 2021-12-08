أسعار الذهب اليوم في فلسطين

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 8/12/2021، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 179.79 شيكل $57.44

سعر الذهب عيار 22 164.80 شيكل $52.66

اسعار الذهب عيار 21 157.32 شيكل $50.26

اسعار الذهب عيار 18 134.84 شيكل $43.08

سعر الذهب عيار 14 104.88 شيكل $33.51

سعر الذهب عيار 12 89.89 شيكل $28.72

اسعار أوقية الذهب 5,591 شيكل $1,787

اسعار جنيه الذهب 1,259 شيكل $402.12

اسعار كيلو الذهب 179,786 شيكل $57,444

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 ديسمبر 179.79 157.32 134.84 104.88 89.89

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69

2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80