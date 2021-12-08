القوى الفلسطينية تُشيد بعملية القدس وتؤكد أنها تثبت عظمة شعبنا واستمراره في المقاومة

أشادت القوى والفصائل الفلسطينية اليوم الأربعاء 8/12/2021، بالعملية البطولية التي وقعت في الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وأدت لإصابة مستوطنة بجراح خطيرة.

وكانت مستوطنة أصيبت بجراح خطيرة، في عملية طعن نفذتها فتاة (15) عاماً في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

من جهتها، باركت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادى أحمد المدلل، السواعد الثائرة والارادة الفولاذية التى تؤكد استمرار المقاومة فى القدس والضفة .

وأكد المدلل، أن عملية الطعن البطولية فى حى الشيخ جراح تأتى فى سياق الرد المقاوم على جرائم العدو الصهيونى ضد ابناء شعبنا خصوصا فى حى الشيخ الجراح وفى مدينة القدس حيث جريمة التطهير العرقى يرتكبها العدو الصهيونى ضد أهلنا هناك أمام مرأى ومسمع العالم كله.

كما تأتي – وفق المدلل- تأكيداً على قدرة شبابنا الثائر الذى لم يُعدم وسائل المقاومة من الحجر والسكين والدهس والكارلو والعبوات الحارقة لأن ما يُحركه واجب مقدس باتجاه الدفاع عن الشعب والأرض والمقدسات ، بل إنه يدافع عن وجوده وهويته .

وأوضح المدلل، أن عملية الطعن البطولية تبعث رسالتها الواضحة والقوية للاحتلال لن يستطيع أحدٌ على وجه الارض حماية مستوطنيك وجنودك من عمليات الشباب الشباب الثائر الذى يُبدع وسائله القتالية بنفسه ، ولا أمن ولا امان لك على أرضنا، ولا خيار لك سوى الرحيل او القتل .

وشدد على أن العمليات البطولية فى الضفة والقدس كما المقاومة فى غزة والمواجهات المستمرة فى اراضى ال٤٨ - تؤكد أن العلاقة الحقيقية بين شعبنا والاحتلال هى الاشتباك المستمر ومعركة مفتوحة لن تنتهى إلا بزوال الاحتلال.

حركة حماس

من جهته اعتبر الناطق باسم حركة حماس د. عبد اللطيف القانوع، أن العمليات البطولية في الضفة والقدس والتي كان آخرها فجر اليوم بطعن مستوطنة في الشيخ جراح تثبت عظمة شعبنا الثائر وأن مقاومته عصية عن الانكسار.

وشدد على أن شعبنا في الضفة والقدس في معركة مفتوحة مع الاحتلال وسيخرج للغزاة وقطعان المستوطنين من كل مكان وبمختلف الوسائل حتى دحره عن أرضنا.

"حركة المجاهدين الفلسطينية"

كما باركت حركة المجاهدين، عملية الطعن البطولية في حي الشيخ جراح في القدس، التي اثبتت ان شعبنا قادر على تغيير الواقع الذي يحاول العدو الصهيوني ان يفرضه في القدس.

وأكدت، أن هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي من أبناء شعبنا في الضفة والقدس على الاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية.

واعتبرت حركة المجاهدين، أن هذه العملية أثبتت أن شباب وفتيات القدس والضفة ما زالوا منتفضين وثائرين وسيسقطوا كل محاولات فرض السيطرة الامنية في الضفة وكل محاولات التدجين البائسة.

حركة الأحرار

فيما أكدت حركة الأحرار أن عملية الطعن البطولية في حي الشيخ جراح بالقدس، تمثل بطولة جديدة من بطولات شعبنا ورده على استمرار عدوان الاحتلال.

ورأت أن هذا الفعل النضالي المتجدد يؤكد أن شعبنا يمتلك القوة والإرادة وقادر على إحداث التغيير وإرباك وزلزلة الاحتلال رغم إجراءاته الأمنية المعقدة.

وقالت الحركة :"سيبقى شعبنا شوكة في حلق الاحتلال ولهيباً حارقاً للجم عدوانه وإفشال مخططاته، وندعو لاستمرار وتصعيد العمليات البطولية ضد الاحتلال."

لجان المقاومة

كما باركت لجان المقاومة الشعبية عملية الطعن البطولية في حي الشيخ جراح في القدس وأكدت ان هذه العملية تثبت استعداد وجهوزية ابناء شعبنا المقاوم للرد على العدوان على كل مكونات وفئات شعبنا .

واعتبرت اللجان في تصريح صحفي أن عملية الطعن في الشيخ جراح تأكيد جديد على تواصل ثورة شعبنا المتصاعدة ضد جنود العدو الصهيوني حتى كنسه عن كل ارض فلسطين الحبيبة .

وأكدت ان عملية الطعن في الشيخ جراح تبرهن أن ثورة شعبنا الفلسطيني متواصلة، وتزداد توهجا واشتعالا ونوعية، وأن كل محاولات إجهاضها أو التآمر عليها لن تنجح .وتوجهت لجان المقاومة بالتحية الى المجاهدة منفذة العملية ودعت شبابنا المقاوم في الضفة والقدس والداخل المحتل الى تصعيد الثورة والمقاومة ضد العدو الصهيوني .