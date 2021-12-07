أسعار الذهب اليوم في فلسطين

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 7/12/2021، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضاً الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.11 شيكل $57.17

سعر الذهب عيار 22 166.02 شيكل $52.41

اسعار الذهب عيار 21 158.48 شيكل $50.03

اسعار الذهب عيار 18 135.84 شيكل $42.88

سعر الذهب عيار 14 105.65 شيكل $33.35

سعر الذهب عيار 12 90.56 شيكل $28.59

اسعار أوقية الذهب 5,633 شيكل $1,778

اسعار جنيه الذهب 1,268 شيكل $400.23

اسعار كيلو الذهب 181,114 شيكل $57,174

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

6 ديسمبر 181.34 158.67 136.01 105.78 90.67

5 ديسمبر 181.36 158.69 136.02 105.79 90.68

4 ديسمبر 181.34 158.68 136.01 105.78 90.67

3 ديسمبر 181.37 158.71 136.03 105.80 90.69

2 ديسمبر 180.26 157.73 135.19 105.15 90.13

1 ديسمبر 180.46 157.90 135.35 105.27 90.23

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

27 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76