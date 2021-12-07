لابيد يتوجه للقاهرة الخميس المقبل وملفات هامة على الطاولة أبرزها غزة

قالت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء 7/12/2021، أن ما يسمى وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لابيد، يتوجه يوم الخميس المقبل، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لعقد لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين فيها.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن هذه الزيارة الثانية ستكون لوزير الخارجية "الإسرائيلي"، إلى القاهرة، بعد أن كان زارها بالفعل الصيف الماضي.

سيركز لابيد خلال اللقاءات التي سيجريها هناك على خطته المعروفة باسم “الاقتصاد مقابل الأمن” والخاصة بالوضع في قطاع غزة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ومنها الملف الإيراني.

وسيلتقي لابيد مع نظيره المصري سامح شكري، وقد يلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أنه لم يتم حتى اللحظة الحصول على موافقة مصرية لهذا اللقاء، بحسب ما ذكر الموقع العبري.

ومن المقرر أن يعيد لابيد إلى القاهرة مقتنيات أثرية من العصر الفرعوني سرقت من مصر واستولت عليها سلطة الآثار الإسرائيلية.

وكانت مصر في السنوات الأخيرة طلبت مرارًا وتكرارًا إعادة هذه القطاع الأثرية إليها والتي ضبطت في إسرائيل عام 2016.