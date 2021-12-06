طريقة عمل كنافة الكت كات، تُعتبر حلوى أم علي من الحلويات المشهورة في كلٍّ من مصر، وسوريا، وتركيا، وقد انتقلت الحلوى لمختلف الدّول؛ وذلك بسبب طعمها المميّز وسهولة وسرعة تحضيرها.

وتصدر حلو الكت كات تات، تريند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قام الكثير بصنعها وإعدادها ونشرها عبر صفحاتهم على التك توك، والانستقرام، وغيرها، معبرين عن إعجابهم بمذاقها، وسهولة إعدادها.

وفي هذه المقالة سنوضح لكم طريقة عمل كنافة أم علي الكت كات ومكوناتها وطريقة تحضيرها بدقائق معدودة.

طريقة عمل كنافة الكت كات

المكونات:

قطع من بسكويت الكت كات تات

- حليب -

حليب مكثف

- فستق حلبي

- نوتيلا

طريقة عمل كنافة الكت كات

طريقة التحضير:

نقطع حبات الكرواسون إلى شرائح رفيعة أو إلى مكعبات صغيرة.

نضع الكرواسون في صينية أو بولة بيركس أو في طاجن من الفخار ويفضل طاجن الفخار لأنها الأصل في عمل حلوى أم علي.

نخلط الحليب مع الحليب المكثف المحلى أو مع السكر “في حالة استخدام السكر نخلطه بالقليل من الفانيليا للمزيد من المذاق والنكهة الجيدة.

نسخن الحليب المخلوط بالسكر أو الحليب المكثف على النار حتى يغلي.

نضع الحليب المغلي المخلوط على الكرواسون المقطع في الطاجن الفخار ثم ندخله إلى فرن سابق التسخين لمدة 5 دقائق ثم تحت الشواية لمدة دقيقة واحدة حتى يحمر الوجه.

نضع المكسرات على الوجه حسب الرغبة ثم نقدمه ساخن أو بارد حسب الرغبة.

وإليكم طريقة الشرح من خلال الفيديو التالي: