الدعليس يتحدث عن إمكانية وصل 50 ميجا وات من خطوط الكهرباء المصرية لغزة

قال رئيس متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، اليوم الاثنين: إن "هناك حديث عن إعادة وصل قطاع غزة بـ50 ميجا وات من خطوط الكهرباء المصرية".

وأضاف رئيس العمل الحكومي، الدعليس، أن "الحكومة تلقت وعودًا قطرية بتحويل محطة توليد الكهرباء في غزة من الوقود إلى الغاز وهذا سيزيد من إنتاجيتها"، مشيرًا إلى أن "هذه المشاريع ما تزال حبيسة الأدراج وهي من الأزمات الضاغطة والخانقة في قطاع غزة".

وفي جانب آخر، أكد أن "هناك 250 صنفًا من الأدوية غير موجودة إطلاقًا في مخازن وزارة الصحة"، موضحًا أن نسبة الأسرة في المستشفيات تبلغ 1.3 سرير لكل ألف مريض وهذه نسبة منخفضة جدًا.

ولفت الدعليس، إلى أن نسبة وفيات مرضى السرطان في قطاع غزة تبلغ 9.5% وهي نسبة مرتفعة، والسبب في ذلك رفض سلطات الاحتلال إدخال أجهزة الفحص والكشف المبكّر وعدم وجود الأدوية اللازمة.

وذكر، أن دولة الإمارات تبرّعت بمستشفى كامل لمواجهة جائحة كورونا في غزة ولكنه لم يستكمل بعد؛ لأن الأجهزة والمعدات الطبية ما تزال محجوزة.