ترامب: بايدن سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن "الرئيس الحالي جو بايدن "سيصبح أسوأ رئيس في التاريخ"، محذرا من أنه يقود البلاد لنقطة لن تستطيع العودة منها".

وحذر ترامب من أن " التحول الصارم للرئيس الحالي، والحزب الديمقراطي نحوالحكم اليساري المتطرف والشعبوي قد يقود الولايات المتحدة إلى مرحلة لن يستطيع فيها المسؤولون المنتخبون في المستقبل تصحيح المسار".

وأضاف: "الرئيس (الأسبق باراك) أوباما كان مثيرا للانقسام بشدة، لكن الناس كانوا أكثر هدوءا حيال ذلك. لم يرغبوا في إهانته، لكان إدارة بايدن أسوأ بكثير. لقد لاحظت اليوم الذي قال فيه أوباما: هذا خطير للغاية".

وقال: "هذا البلد لديه إمكانات هائلة لن نتنازل عنها، قد نصل إلى نقطة لا يمكن للبلاد أن تعود منها، لكننا لن نسمح أبدا بالوصول إلى تلك النقطة"، معتبرا أن "نفوذ الولايات المتحدة في العالم انخفض إلى أدنى مستوياته التاريخية بعد وصول بايدن إلى البيت الأبيض".