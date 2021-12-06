بلدية الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيا

أجبرت بلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأحد، عائلة زيتون على هدم منزلها في حي "بئر أيوب" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المقدسي بهاء زيتون: إنه اضطر لهدم الطابق الثاني من بيت عائلته المقام منذ أربع سنوات، تجنبًا لدفع أجرة الهدم في حال هدمته بلدية الاحتلال التي أمهلتهم أسبوعًا ينتهي غدًا لتنفيذ أمر الهدم الذاتي، وإلا ستنفذ هي عملية الهدم وتفرض على عائلته تكاليف باهظة.

وأضاف زيتون: أن بلدية الاحتلال سلمته قرارًا بهدم منزلِه منذ نحوِ أربعة أشهر، وجمد بقرار قضائي، ومنذ نحو أسبوع عادت البلدية وسلمته قرارًا جديدًا بالهدم".

ويؤوي المنزل ستة أفراد من عائلة زيتون بينهم أربعة أطفال.