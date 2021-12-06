محامي أسرى الحرية: الاحتلال يحاول ابراز سيطرته على الأسرى داخل المحكمة بنشره عناصر "النخشون"

أكد محامي الأسيران أيهم كممجي ومناضل نفيعات منذر أبو احمد، اليوم الإثنين، أن ما حدث اليوم في المحكمة هو اعتداء على معتقل مكبل واعتداء على محامي

وقال المحامي أبو أحمد خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس بغزة" إن" الاحتلال يحاول ابراز أنه مسيطر على أسرى نفق الحرية من خلال التواجد المكثف لعناصر "النخشون" في المحكمة"، مشيراً إلى أن القاضي طلب من الأسرى قول ما يشاؤون أمام المحكمة فتم الاعتداء علي الأسير محمد العارضة بالدفع والضرب على وجهه.

وأضاف" تم الاعتداء على أحد المحامين بالدفع وابعاده بطريقة همجية وحاولنا منع ذلك لكن تم اغلاق الباب على الأسرى"، موكداً بأن لجنة الدفاع عن الأسرى طالبت بأسماء عناصر الشرطة "النخشون" ومقاطع الفيديو من المحكمة لرفع شكوى رسمية حول الاعتداء على الأسرى والمحامين وننتظر الموافقة على ذلك.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تكبل أسرى نفق الحرية خلال احضارهم للمحاكمة بقيدين في الأيدي وقيدين في الأرجل، مطالباً بإلغاء لائحة الاتهام ضد أسرى النفق كونهم واجهوا إجراءات عقابية من قبل إدارة السجن بعد إعادة اعتقالهم ولا يجوز معاقبتهم مرتين على نفس التهمة.

واعتدى عناصر من مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيليّ اليوم على الأسرى مُنفّذي عملية انتزاع الحرية من سجن "جلبوع" خلال جلسة المحاكمة التي عقدت اليوم الإثنين، بمحكمة في مدينة الناصرة كما تم الاعتداء على لجنة الدفاع " المحامين" كما أقدم عناصر الاحتلال على طرد الصحفيين من قاعة المحكمة عقب الاعتداء على الاسرى.