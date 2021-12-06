مهجة القدس: الأسير محمد قاسم سعدي من جنين يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أفرجت عن الأسير المجاهد محمد قاسم علي سعدي (25 عامًا)؛ من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة 29 شهرًا.

وأوضحت المؤسسة، أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 18/07/2019م، ووجهت له سلطات الاحتلال عدة تهم من بينها إلقاء حجارة وإطلاق نار تجاه قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير ذكره أن الأسير المحرر محمد سعدي ولد بتاريخ 06/10/1996؛ وهو أعزب، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.

وتـقـدمت مهــجـة الــقـدس بالتهـنـئـة القـلبـيـة الـحـارة من الأســيـر المحـرر محمد قاسم سعدي وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.

