الجهاد تزين دير أبو مشعل بصور الشهيد محمد مطر

زين كوادر حركة الجهاد الإسلامي، بلدة دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله المحتلة، بصور للشهيد الفتى محمد ضامر مطر.

وتأتي هذه الفعالية تخليداً لذكرى الشهيد البطل، وتأكيداً على الالتزام بخط الجهاد والمقاومة ومواجهة الاحتلال الغاصب لأرضنا والقاتل لأبناء شعبنا.

وكان الشهيد محمد (16 عاماً)، قد قضى نحبه بتاريخ 20-8-2020م، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال على أرض قريته دير أبو مشعل، وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه الطاهر.

وفي مساء الجمعة الماضية، وبعد أكثر من عام، سلمت قوات الاحتلال جثمان الشهيد، وقامت جماهير شعبنا بتشييع جثمان الشهيد ودفنه في مقبرة القرية، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا.