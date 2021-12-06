الجهاد الإسلامي تبارك العملية البطولية في طولكرم وتدعو لتصعيد العمل المقاوم

باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 6/12/2021 العملية البطولية التي حدثت فجراً على حاجز جبارة جنوب مدينة طولكرم المحتلة، مؤكدةً أن العملية هي رد طبيعي ومشروع على إعدام الاحتلال للشهيد سليمة في القدس المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن شعبنا قادر على ممارسة حقه في المقاومة والدفاع عن نفسه أمام الإجرام الصهيوني، ورداً على الاقتحامات اليومية للمقدسات، مشددةً على مواصلة هذا الحق المقدس حتى التحرير، فمقاومتنا مستمرة والاحتلال إلى زوال بإذن الله.

ونعت الحركة الشهيد البطل محمد نضال يونس موسى من بلدة كفر قليل في نابلس منفذ عملية حاجز جبارة البطولية، الذي قدم روحه فداءً لفلسطين على طريق التحرير، معتبرةً أن ما قام به الشهيد محمد يونس هو نهج الثوار الأصيل وسبيل المقاومة الأصوب في الضفة الغربية المحتلة.