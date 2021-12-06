الأسهم السعودية تصعد لأعلى وتيرة في 7 أشهر

اتجهت الأسهم السعودية بنهاية تعاملات جلسة مطلع الأسبوع نحو أعلى وتيرة في 7 أشهر، بفضل ارتفاع أسهم البنوك والمواد الأساسية، لتتخطى السوق مكاسب فاقت 250 نقطة.

وشهدت أسعار النفط تقليص من خسائرها بنهاية الأسبوع الماضي ليتداول خام برنت فوق مستوى 70 دولار للبرميل، مع تمسك أوبك+ بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بشكل تدريجي.

الأسهم السعودية تصعد

الأسهم السعودية تخسر 394.55 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال جلستين الأسهم السعودية تخسر 394.55 مليار ريال من قيمتها السوقية خلال جلستين.

الأسهم السعودية

وكان المؤشر العام في سوق الأسهم السعودية قد أغلق عند مستوى 11142 نقطة مرتفعا بـ 260 نقطة أو ما يعادل 2.4 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 6.1 مليار ريال.

والسيولة تركزت على أسهم مصرف الراجحي ومصرف الإنماء وكذلك سابك، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 189.5 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 302.6 ألف صفقة

وكانت أسهم كل من مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي قد دعما من أداء السوق بعدما سجل ارتفاع على الترتيب 3.6 و2.2 في المائة،أيضًا سجلت أسهم سبكيم وسابك ارتفاعاً بنحو 7.4 و2.8 في المائة على الترتيب.

وخلال الجلسة ، صعدت أسهم 196 شركة ، كانت في الصدارة أسهم صدر وبترو رابغ وزجاج وكذلك أسمنت حائل والصقر للتأمين بمكاسب بالحد الاقصى (10 في المائة).

وكانت شركة الصقر للتأمين قد عادت للتداول اليوم بعد توقف دام أكثر من شهرين لعدم تمكن الشركة حينها من إعلان عن نتائجها المالية.

وكان مجلس إدارة أسمنت حائل قد أعلن عن توصيته بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 0.5 ريال للسهم عن 9 أشهر وبقيمة إجمالية بلغت 48.95 مليون ريال، والتوزيعات المحتملة تزيد عن أرباحها للفترة والبالغة 47.2 مليون ريال.

في المقابل، سجلت أسهم 10 شركات تراجعاً كان في الصدارة سهم تشب للتأمين 2.2 في المائة، بالإضافة إلى تراجع سهم إليانز للتأمين والبنك السعودي الفرنسي بـ 1.7 و1 في المائة.