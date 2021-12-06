أسعار الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:36 ص
06 ديسمبر 2021
سعر الذهب اليوم.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 6/12/2021، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وأسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.26 شيكل $57.32

سعر الذهب عيار 22   166.16 شيكل $52.55

اسعار الذهب عيار 21 158.61 شيكل $50.16

اسعار الذهب عيار 18 135.95 شيكل $42.99

سعر الذهب عيار 14   105.74 شيكل $33.44

سعر الذهب عيار 12   90.63 شيكل  $28.66

اسعار أوقية الذهب      5,637 شيكل  $1,783

اسعار جنيه الذهب      1,269 شيكل  $401.26

اسعار كيلو الذهب      181,264 شيكل       $57,322

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

5 ديسمبر      181.36       158.69       136.02       105.79       90.68

4 ديسمبر      181.34       158.68       136.01       105.78       90.67

3 ديسمبر      181.37       158.71       136.03       105.80       90.69

2 ديسمبر      180.26       157.73       135.19       105.15       90.13

1 ديسمبر      180.46       157.90       135.35       105.27       90.23

30 نوفمبر     179.60       157.15       134.70       104.76       89.80

29 نوفمبر     181.75       159.03       136.31       106.02       90.87

28 نوفمبر     183.60       160.65       137.70       107.10       91.80

27 نوفمبر     183.53       160.59       137.65       107.06       91.76

26 نوفمبر     183.53       160.59       137.65       107.06       91.76

#أسعار الذهب #أسعار الذهب اليوم في فلسطين #أسعار الذهب في فلسطين اليوم

متعلقات