دعاء مستجاب للإعصار

مع بداية التحولات الجوية، يبحث الناس عن دعاء الإعصار وهو منطقة ضغط جوي منخفض مع رياح حلزونية تدور عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي وباتجاه عقارب الساعة في النصف الجنوبي.

دعاء الإعصار

اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.

دعاء الإعصار

اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.

اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.

اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.

اللهم اسقينا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار.

اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين.

اللهم يا خالق الأرض والسماء ويا منشئ السحاب ومنزل الأمطار ويا مدبر الأمر بالليل والنهار أصرف عنا شر الإعصار وأجعلها أمطار خير وبركة تنبت بها الزرع لا أمطار عقاب ونقمة يا غياث المستغيثين أغثنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم آمين.

اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.

نصائح السلامة أثناء اعصار

ما اللوازم التي أحتاج اليها؟

دواء يكفي 7 أيام.

مواد غذائية تكفي مدة ثلاث أیام مثل طعام معلب زبدة الفول السوداني(Butter Peanut وخبز + فتاحة علب.

4 لتر مياه للشخص في اليوم الواحد.

مصابيح وبطاريات إضافية

راديو وبطاريات للراديو

البطانيات والوسائد والملابس والأحذية.

مناشف ورقية وورق التواليت

نسخ من الوثائق الشخصية

جواز السفر، شهادات الميلاد وبطاقة التأمين الصحي، ومعلومات الاتصال في حالات الطوارىء.

صافرة للإشارة للمساعدة

النقودد لأن أجهزة الصراف الآلي لن تعمل إذا لم يكن هناك كهرباء.

نصائح قبل وأثناء الإعصار

التحقق من التلفزيون أو الراديو الخاص بك، أو تحقق من موقع مدينتك على الانترنت كل 30 دقيقة من أجل الحصول على آخر تحديثات الطقس وتعليمات الطوارىء.

إذا نصحت الشرطة بالإخلاء يجب عليك الإخلاء كن حذراً لتجنب الطرق والجسور المغمورة بالماء.

ابتعد عن النوافذ والأبواب الزجاجية وخصوصاً إذا كنت في مبنى مؤقت وانتق بأمان إلى مبنى قوي واذهب إلى غرفة بلا نوافذ على أدنى مستوى لكي لا يكون في فيضان.

دعاء الرياح والعواصف

(اللَّهُمَّ إِني أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وخَيْر ما أُرسِلَتْ بِهِوَأَعُوذُ بك مِنْ شَرِّهِا ، وَشَرِّ ما فِيها ، وَشَرِّ ما أُرسِلَت بِهِ).

(اللهم صيباً نافعاً، اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا نافعًا)

(اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا إنك تغفر الذنوب لمن تشاءوأنت الغفور الرحيم. ياغفار اغفر لنا ويا تواب تب علينا و يا عفو اعفو عنا إنك أنت التواب الرحيم).

دعاء الرياح والعواصف الترابية

اللهم إنى أسألك خيرها، وخير ما فيها، وخير ما أُرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به .