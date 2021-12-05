أسهل طريقة لعمل الدونات 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسهل وأقوى طريقة عمل الدونات بالقلي والفرن، والتي يبحث عنها الكثير من الناس خاصة النساء، لاسيما أن الدونات تتميز بطعمها اللذيذ ، وسنقدم لكم طريقة الدونات في الزيت والدونات عن طريق الفرن.

وتعتبر الدونات من الحلويات الرائعة ويحبها الناس لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة أيضا على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها.. لنتعرف فيما يلي على طريقة عمل الدونات المقلية، وطريقة عمل الدونات في الفرن بأحلى مذاق.

أسهل طريقة لعمل الدونات 2022

مكونات الدونات المقلية

2 كوب ونصف من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

60 جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

القليل من الملح.

بيضة.

زيت للقلي.

أسهل طريقة لعمل الدونات 2022

طريقة تحضير الدونات المقلية

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يتم خلط السكر مع الزبدة، ويضاف إليهما اللبن مع الخفق.

نضيف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.

تقلب وتعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

تترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.

تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

ترص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

نضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

نضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.

نرش السكر البودرة على الدونات ويتم تقديمها للأكل.

أسهل طريقة لعمل الدونات 2022

طريقة تحضير الدونات في الفرن

مكونات الدونات في الفرن

3 أكواب من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لبن للعجن.

2 بيضة.

رشة ملح.

مقادير خلطة الوجه

نصف كوب من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كوب من اللبن.

لون طعام أحمر.

طريقة تحضير الدونات في الفرن