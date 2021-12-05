أسهل طريقة لعمل الدونات 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسهل وأقوى طريقة عمل الدونات بالقلي والفرن، والتي يبحث عنها الكثير من الناس خاصة النساء، لاسيما أن الدونات تتميز بطعمها اللذيذ ، وسنقدم لكم طريقة الدونات في الزيت والدونات عن طريق الفرن.
وتعتبر الدونات من الحلويات الرائعة ويحبها الناس لمذاقها الرائع وسهولة تحضيرها، ولأنها خفيفة أيضا على المعدة، كما يحبها الأطفال بمختلف أشكالها.. لنتعرف فيما يلي على طريقة عمل الدونات المقلية، وطريقة عمل الدونات في الفرن بأحلى مذاق.
أسهل طريقة لعمل الدونات 2022
مكونات الدونات المقلية
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- 60 جراما من الزبدة.
- كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- القليل من الملح.
- بيضة.
- زيت للقلي.
أسهل طريقة لعمل الدونات 2022
طريقة تحضير الدونات المقلية
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- يتم خلط السكر مع الزبدة، ويضاف إليهما اللبن مع الخفق.
- نضيف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض.
- تقلب وتعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.
- تترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.
- تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.
- ترص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.
- نضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.
- نرش السكر البودرة على الدونات ويتم تقديمها للأكل.
أسهل طريقة لعمل الدونات 2022
طريقة تحضير الدونات في الفرن
مكونات الدونات في الفرن
- 3 أكواب من الدقيق.
- 2 ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب إلا ربع من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- لبن للعجن.
- 2 بيضة.
- رشة ملح.
- مقادير خلطة الوجه
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع كوب من اللبن.
- لون طعام أحمر.
طريقة تحضير الدونات في الفرن
- خلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح.
- نضيف الخميرة ونضع السكر والبيض مع التقليب.
- نضع الفانيليا مع المكونات، ونقوم بعجنها جيداً.
- نضع الزبدة على النار حتى تسيح ونضعها على المكونات مع الاستمرار في العجن.
- نضيف اللبن بالتدرج مع العجن حتى نحصل على عجنية متماسكة.
- تترك العجينة لمدة لا تقل عن الساعة حتى تتخمر.
- تفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ويتم تقطيعها إلى حلقات.
- تترك لتتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.
- نضعها في صينية مدهونة بالزيت ونتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي لها.
- تحضير خليط الوجه من خلال وضع الزبدة على النار، ويضاف إليها اللبن والسكر واللون الأحمر مع تقليب الخليط جيدا.
- رص الدونات في طبق التقديم، ويصب عليها خليط الوجه، ومن الممكن استبداله بالسكر البودرة.
- تقدم الدونات للأكل.