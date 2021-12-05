مع اقتراب نهاية العام الماضي، وبداية العام الجديد يبحث الناس عن أدعية السنة الجديدة 2022، فقد بدأ العد التنازلي لسنة 2021 وسوف ندخل سنة جديدة ونتمنى أن تكون خالية من الهموم والأمراض والفيروسات والحروب، ومليئة بالحب والفرح والأمان والصحة والعافية والمحبة بين الناس.

أدعية السنة الجديدة 2022

بسم الله توكلت على الله ولاحول ولاقوَّةَ إلا بالله العلي العظيم

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم

رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

اللهم إنّ عائلتي هم أحب الخلق إلي؛ فاحفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وتولاهم بكرمك وفضلك، اللهم يسر أمورهم واغفر ذنوبهم واستر عيوبهم، وفرّح قلوبهم، اللهم اجعلهم في هذا العام سعداء آمنين فرحين بفضلك العظيم، اللهم اشفِ من كان بهم مريضًا، وارزق من كان حاله عسيرًا، واهدِ من كان ضالًا منهم، وفرج هم كل مهمومٍ منهم، اللهم اجعلهم خير النّاس في الدنيا والآخرة.

اللهم قرّب منهم كل خير، وأبْعِد عنهم كل شر، اللهم اجعلهم من أسعد خلقك، وقرّبهم إليك، اللهم ارفع قدرهم، ويسّر أمرهم، وسهّل طريقهم، فإنك قادر مقتدر.

اللهم لا تردني وأنا أدعوك، ولا تُخيبني وأنا أرجوك، اللهم إني أرجوك وأدعوك أن تحفظ عائلتي من كل مرض ووباء، اللهم اصرف عنهم كل بلاء، اللهم متعهم بالصحة والعافية، والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة.

اللهم اكفهم كل شرّ وأذى ومكروه، اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، اللهم استجب دعائي لعائلتي بالخير، اللهم إني أدعوك أن تغنهم من فضلك، وأن تحفظهم بحفظك، فإنك واسع الرحمة والفضل، اللهم وفقهم وارزقهم، وأكرمهم، وفرج همومهم، ونفس كربهم، الله لا تفرق بيننا، ولا تسلط عليهم من لا يخافك يارب العالمين.

اللهم إني أسألك أن تجعل هذا العام عام خير وعطاء، اللهم بارك لنا فيه، واكتب لنا فيه الخير الوفير، اللهم اجعله العام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يا رحمن يا رحيم، اللهم صبّ علينا الخير صبًّا، واغننا بفضلك عن العالمين.

اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، اللهم إني أسألك الرزق والبركة، اللهم ارزقني وبارك لي في رزقي، اللهم ارزقني من فضلك ورحمتك فإنك ذو فضل عظيم، اللهم ارزقني الغنى والهدى، والعفاف والتقوى، اللهم إنّك قدّرت رزقي من قبل أن أُخلق، فوسّع لي فيه وبارك لي فيه، واجعلني من المرزوقين.

اللهم اجعل رزقي واسعاً كثيرًا مباركًا، اللهم اجعل هذا العام بدايةً سعيدة لي، اللهم أعنّي على الكسب الحلال، وهيِّئ لي أسبابه، إنك وليّ ذلك والقادر عليه.

اللهم إني أسألك عامًا تتبدّل به الأحوال إلى الأفضل، اللهم ارزقني الهدى والغنى، اللهم إن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي بعيدًا فقربه وبارك لي فيه يا كريم يا رحيم.

دعاء دخول السنة الجديدة 2022

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى.

طلت علينا ليلة رأس السنة ولكل محب وصديق نقدم تهانينا ونسأل الكريم يعطيهم ويعطينا من الخير والسعادة وكل عام ونحن وأنتم إلى الله أقرب.

يارب استودعتك بداية سنة جديدة، اللهم اجعلها أجمل مما نتمنى، وأكتب لنا تغيرًا للأفضل في أحوالنا وحقق لنا خيرًا مما نتمنى.

اللهم بشرني في آخر أيام هذا العام بكل ما أتمناه وجعل السنة الجديدة فاتحة خير على أهلي وأحبتي.

ربنا احفظ لنا من حولنا ولا تحرمنا قريب ولا بعيد، واكتب لنا يا اللَّه في السنة القادمة فرحة،تغير به مجرى حياتنا إلى الأبد اللھم آمين.

اللهم يا جابر خواطر المنكسرين اجبر كسر قلبي اللهم اجعلها سنة جديدة ترزقنيفيها بفرحة تنسيني كل ما عانيته وأنت القادر المقتدر.

هذا عام جديد قد أقبل وسنة جديدة قد أقبلت اللهم إني اسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأنتبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.

اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها،ونورها وبركاتها،وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهلكتها،وأرغب إليك؟ أن تحفظ على فيهاديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي، وتوفقني فيها إلى ما يرضيك عنيفي معادي، يا أكرم الأكرمين،يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

دعاء دخول العام الجديد

اللهم اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقى وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عاما ملئ بالسعادة والفرح.

اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأنتبارك لنا في أيامنا القادمة، وتصلح أنفسنا وتيسر أمرنا.