صلاح: الأموال تخبرك كيف يقدرك النادي

كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن موقفه من تجديد عقده الحالي مع الريدز.



وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتشير العديد من الأنباء إلى أن هناك خلافًا في مفاوضات التجديد حول قيمة الراتب الذي يطلبه الدولي المصري.



وقال نجم ليفربول، خلال حوار تم بثه على منصة "شاهد" اليوم الأحد: "هل ستجدد مع الريدز؟ تحدثت عن هذا الأمر أكثر من مرة. هذا الموضوع لا يرجع إليَّ، لكنه يعود إلى الإدارة. إذا كان الأمر بيدي سأستمر".



وأضاف محمد صلاح: "هل هناك مشكلة تمنع التجديد؟ لا بد من الوصول لاتفاق بشأن العقد الجديد، وهذا الأمر لا يعود إليَّ فقط. أريد الاستمرار لكن هذا يعود للنادي".



وتابع: "الأمور المادية تجعلك ترى كيف يقدرك النادي. الأمر لن يتعلق بأن القرار يتخذ بناء على الأموال، لكن الأمور المادية تخبرك أن النادي يقدر ما تقدمه ومستعد لفعل أي شيء من أجل الإبقاء عليك".



واختتم صلاح: "هذا الأمر بالنسبة لي مهم جدًا، لكن القرار نفسه ليس مبنيًا على الأمور المادية فقط، ويعود إلى طموح الفريق وما يريد المدرب أن يحققه وهذه النقطة في غاية الأهمية".