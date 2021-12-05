طريقة عمل العوامة في البيت

كيفية عمل العوامة، العوامة من الحلويات الشعبية التقليدية البسيطة اللذيذة والمقرمشة، التي تشتهر بها جميع الدول العربية دون استثناء، وتتميّز ببساطة مكوّناتها، إذ يمكن لجميع السيدات في المنزل تحضيرها دون القلق للكلفة المادية العالية التي تحتاجها العديد من أصناف الحلويات الأخرى.



تتميّز العوامة كذلك بطعمها المقرمش واللذيذ المحبب من قبل جميع الأفراد كباراً وصغاراً. كما أنها من أشهى الحلويات التي نستطيع أن نقوم بها في البيت بسهولة، ولكنها تحتاج إلى القليل من الصّبر لصنعها، وسنوضح في هذا المقال كيفية صنع عجينة العوامة

كيفية عمل العوامة

المكونات

ثلاثة أكواب من الطحين.

نصف كوب من النّشا.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ربع كوب من السكر. ملعقة ملح.

كوبان من الماء الدافئ.





كيفية عمل العوامة

طريقة التحضير

نضع ملعقتين من الخميرة في كوبين من الماء الدافئ، ثم نتركه جانباً حتى تتفعل.

نخلط جميع مكونات، الطحين مع النشا، والملح، نخلط جيداً ثم نضع عليه الماء المحلول بالخميرة، ثم نعجنها جيداً ونضع عليها كيساً من البلاستيك وبعدها قطعة من القماش نلف بها جيداً وعاء العجينة، ونضعها في مكان دافئ ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى تختمر العجينة وتتنفخ وتصبح طرية سهل تقطيعها.

نباشر بعملية القلي بعد تحضير العجينة. نسخن الزيت وليس لحد غلي الزيت، ونضيف للزيت ملعقة كبيرة من النشا، حيث تمنع قطع العجينة من تشرب الزيت، وعندما يكون الزيت ساخناً نخفض من حرارة الغاز.

نقطع العجينة بالملعقة أو بطريقة اليد، حيث يتم وضع كوب من الزيت جانباً لتغمس الملعقة بالزيت عند كل تقطيعة للعجينة كي لا تتلاصق. نباشر بقلي العجينة إلى أن يصبح لونها أشقر.

نقلب الزيت حتى يصبح لون كل حبات العوامة أشقر، ثم نرفعها مباشرة ونضعها في وعاء ونكرر العملية لحين الانتهاء من قلي كامل العجينة، ليس بالضّرورة الحصول على اللون البني لكن يكفي أن تكون أشقر اللون وتكون مقرمشة، بسبب إضافة النشا للعجينة حيث تصبح متماسكة أكثر.

كيفية عمل العوامة

عمل القطر

المكونات

كوب من الماء. كوبان من السكر.

ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة التحضير

نضع كوب الماء وكوبين من السكر، ونغليه جيداً حتى يصبح القوام كثيفاً ومتماسكاً.

نضيف ملعقة من القطر ونتركها حتى تبرد، ثم نضيف العوامة ونغمسها جيداً، ثم نضعها في صحن التقديم.

كيفية عمل العوامة