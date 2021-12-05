الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، شابا من مدينة طوباس، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب سامح عزات مسلماني ٢٠ عاما، بعد استدعائه أمس لمقابلة مخابراته اليوم.

يذكر أن قوات الاحتلال "الاسرائيلية" قد شنت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد 5/12/2021 مداهمات واسعة لمنازل المواطنين ، وسط مواجهات في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجراً ، شابا من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وبينت المصادر الأمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة خليل طقاطقة (20 عاما)، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه.

وعرف من بين المعتقلين ايضاً من مناطق متفرقة في الضفة ، الشاب جهاد أبو عادي- كفر نعمة غرب رام الله ، والمحرر ساجي عطايا- كفر نعمة ، و أحمد شوكت (شقيق الشـ هـ يد محمد شوكت)- سلفيت

وكانت مواجهات عنيفة قد اندلعت بين شبان وقوات الاحتلال، مساء أمس السبت، في جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.